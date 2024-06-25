Bakan Şimşek'in CHP ile görüşmesi AK Parti'yi karıştırdı: CHP'nin kayyım gibi davranmasına gayrı izin verilmemeli

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesiyle ilgili AK Partili 2 isimden eleştiri yüklü açıklamalar yapıldı.

"BU SİYASİ İSTİSMARDIR, POPÜLİZMDİR"

Eski bakan ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından "İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum." ifadelerini kullandığı paylaşımına şöyle devam etti:

"CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalog da değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

"CHP'NİN AK PARTİ'NİN KAYYIMI GİBİ DAVRANMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de Çelik'in paylaşımını alıntılayarak "Katılıyorum. Bu demokratik diyalog değil siyasi körlük ve çapsızlık örneğidir. CHP'nin AK Parti'mizin kayyımı gibi davranmasına gayrı izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK DE ÇELİK'İN PAYLAŞIMINI ALINTILADI: MESAJLAR TRİBÜN VE TARAFTAR KAYGISIYLA VERİLDİ

Bakan Şimşek de Faruk Çelik'in paylaşımını alıntılayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.

Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.

Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi iadeiziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP'ye bilgi vermesi gündeme gelmiş, 24 Haziran Pazartesi günü de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Şimşek'i ziyaret etmişti.

Yaklaşık 4 buçuk saatlik görüşme sonrası Karatepe, Şimşek'e asgari ücrete ara zam, emekli aylıkların artırılması, tarımsal destek ve vergide adalet başlıklarını kapsayan talep ve önerilerini sunduklarını ancak iktidardan bu konularla ilgili bir hareket göremediklerini belirtmişti.