Bakan Nebati: Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı 104 milyar dolar servet kaybımız oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerle ilgili konuşan Bakan Nebati, "Deprem yetmiyormuş gibi Şanlıurfa'da sel oldu. Biz İçişleri Bakanımızla hiç ayrılmadık oradan. Afetle karşı karşıya kaldığınız zamanda etkileri ağır olur. Depremde yaşanan yıkımdan dolayı 104 milyar dolar servet kaybımız oldu." dedi.