Bakan Nebati: İzmir İktisat Kongresi, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında yol gösterici olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin ilki gibi Türkiye'ye ışık tutacağını belirterek "Birliğimizi güçlendirecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında yol gösterici olacak. İzmir için büyük olan Türkiye için hedefleri belirleyecek bir merkez konumda olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi açılışı için İzmir'e geldi. Kongrenin açılışı adına İzmir'de bir otelde düzenlen yemek öncesi Tarihi İzmir Kongre Binası'nı eşi Özlem Nebati ile birlikte ziyaret eden Bakan Nebati'ye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti. Kongre binasında mapping gösterisini izleyen Bakan Nebati, daha sonra otele geçti. Otelde bir konuşma yapan Bakan Nebati, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin dahi ilgisizliği sonucunda tarihi kongrenin gerçekleştirildiği bina 1979 yılında yıkılarak unutulmaya yüz tutmuş olması üzücü vericidir. Yeniden ayağa kaldırarak tarihimize sahip çıkıyoruz. Tarihi binanın ayağa kaldırılması için gayret gösteren valimize teşekkür ediyorum. Otoparka dönüştürülmüştü. Valimiz yeri buluyor, sahibini buluyor, sahibi ile kamu adına sıkı bir pazarlığa giriyor. Bu alan otopark olamaz, bu alan 99 yıl öne Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli kongresini yapmış, bina kurucusu olan bir parti temsilcileri tarafından yıkılmış olsa bile buna Türkiye Cumhuriyeti, İzmir Valiliği mutlak surette sahip çıkacak duygusu ile devlet adamı duruşu ile hareket ettiği için bugün bu bina aslına uygun şekilde önümüzde duruyor. Hareket böyle, tarz bu olması lazım. Öyle lafta değil. Çünkü biz bu toprakların sahibiyiz. Bu toprakların sahibi olarak sadece konuşmayız yaparız. Yaptığımız işlerde bu ülkenin 21'inci yüzyılda Türkiye Yüzyılı olma ideali ile hareket etme bilincini toplumun her kesimine aşılama gayreti vardır. İnanarak, güvenerek, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İzmir'in Anadolu'nun batıya açılan kapısı ve önemli bir liman kenti olduğunu dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihin hep kritik eşiklerinde önemli hadiselerin meydana geldiği bir şehir olduğunu belirtti. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikalarının İzmir'de belirlendiğini hatırlatan Vali Köşger, yine önemli bir eşikte İzmir'in işaret fişeğini yakacağını aktardı. İzmir'in her alanda iddiası olduğunu vurgulayan Köşger, "İddialı olmamız gereken alanlarından bir tanesi ise Davos diye bir şey var. Her sene toplanıyor dünya ekonomik formu gibi. Aslında tarihi arka planı anlamında İzmir İktisat Kongresi ondan çok daha köklü geçmişi olan bir hadise. İzmir Davos'tan daha önemli ekonomi kongrelerini yapılacağı bir kongre olmaya aday" dedi.