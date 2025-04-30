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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin bulunduğu bölgede yapılan konutlara ilişkin, "Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul projesi ve projenin bulunduğu bölgede yapılan konutlara ilişkin konuştu.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

"KANAL İSTANBUL GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili soruya, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

"ARAPLARA SATILMADI"

Kanal İstanbul projesinin bulunduğu bölgede yapılan konutların "Kanal İstanbul ile bir bağlantısı nedir?" sorusuna yanıt veren Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır"

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSUNSET null:

gündemde yok ama projeden vazgeçtik diyemiyor. 6 Şubat'ın üzerinden üçüncü yılda 250 bin kişi halen konteynerde yaşıyor isterseniz buna odaklanın İstanbul'a seçilemeyen atanmış bakan bey

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ne yaparsanız yapın destek var yola devam çünkü kendini yaratıkların en değerlisi yani verilen akıldan sonuç çıkaramayanlar var

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

güzel insan sen hizmetlerine Allâh rızası için devam et. seni ve yaptığın hizmetleri bilen biliyor. nankörler seni üzmesin

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

güzel insan sen hizmetlerine Allâh rızası için devam et. seni ve yaptığın hizmetleri bilen biliyor. nankörler seni üzmesin.

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