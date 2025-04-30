Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul projesi ve projenin bulunduğu bölgede yapılan konutlara ilişkin konuştu.

"KANAL İSTANBUL GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili soruya, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" şeklinde yanıt verdi.

"ARAPLARA SATILMADI"

Kanal İstanbul projesinin bulunduğu bölgede yapılan konutların "Kanal İstanbul ile bir bağlantısı nedir?" sorusuna yanıt veren Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır"