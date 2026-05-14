Bakan Göktaş: Kamuda engelli memur sayısı 82 bin 880’e ulaştı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2012 yılında başlatılan EKPSS uygulaması, engelli vatandaşlarımızın kamu istihdamına erişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında TBMM Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği; Engelsiz Bir Gelecek Paneli'ne katıldı. Programda, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Göktaş, "Farkındalığımızı güçlendiren, toplumsal dayanışmamızı artıran ve engelsiz bir Türkiye hedefimize katkı sunan bir hafta olmasını diliyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan konu, bütün dünyanın ortak gündemlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünyadaki her 6 kişiden biri engellilik gerçeğiyle hayatını sürdürüyor. UNICEF'in analizine göre ise dünyadaki her 10 çocuktan biri engelli. Bu gerçek engelsiz bir hayat hedefinin bütün toplumu kapsayan güçlü bir sorumluluk alanı olduğunu gösteriyor. Bu anlamda engelli bireylere yönelik politikalar, sadece sosyal politikanın dar bir başlığı değil, eğitimden sağlığa, istihdamdan şehir planlamasına, dijitalleşmeden insan haklarına kadar her alanı kapsayan temel bir kalkınma alanıdır. Bu küresel tablo içerisinde, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ise çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMINI GÜVENCE ALTINA ALDIK'

Son 24 yılda engelli vatandaşlar için köklü bir hizmet dönüşümünün gerçekleştiğini belirten Göktaş, "Bu doğrultuda, engelli bireylerin hayata eşit ve aktif katılımını esas alan politikalar hayata geçirdik. Hak temelli, erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerle daha adil bir toplum için çalıştık. Hedefimiz ise engelli bireylerin eğitime, sağlığa, istihdama, bilgiye, teknolojiye, kültüre, spora ve karar alma süreçlerine eşit şekilde erişimini güçlendirmek. Bakanlık olarak bu hedefi aileyi güçlendiren, bireyin bağımsız yaşamını destekleyen, kurumlar arası iş birliğini artıran bir anlayışla sürdürüyoruz. Sosyal hayata tam katılımın önemli adımlarından birinin istihdam olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde kota uygulamasıyla engelli bireylerin istihdamını güvence altına aldık. 2012 yılında başlatılan EKPSS uygulaması, engelli vatandaşlarımızın kamu istihdamına erişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan atamalarla kamuda görev yapan engelli memur sayısı 82 bin 880'e ulaştı. Bunun yanı sıra korumalı iş yerleri ve girişimcilik destekleriyle engelli bireylerin iş gücü piyasasında daha güçlü yer almalarını sağlıyoruz. Diğer yandan özel gereksinimli çocuklarımız için eğitimi, geleceğe güvenle hazırlanmalarının temeli olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 4 ilde başladığımız Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı ile çocuklarımızın gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programla ailelerin bilgiye, rehberliğe ve sosyal destek mekanizmalarına daha kolay erişmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

'ULUSAL OTİZM WEB PORTALINI HİZMETE AÇTIK'

Bakan Göktaş, 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı' modeliyle her bireyin ihtiyacına uygun, takip temelli ve aileyi de sürece dahil eden hizmetler sunduklarını aktararak, "Ayrıca geçtiğimiz hafta Türkiye'de ilk defa ulusal otizm web portalını, 'otizm.gov.tr' adresiyle hizmete açtık. Bu portal sayesinde otizmli bireyler, aileler, uzmanlar ve sahada görev yapan personel, güvenilir bilgiye tek bir kanaldan ulaşabiliyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendiren önemli alanlardan biri bakım hizmetleridir. 2006 yılından beri yürüttüğümüz Evde Bakım Yardımı'ndan bugün yaklaşık 518 bin vatandaşımız yararlanıyor. Bakım veren için aylık 13 bin 878 lira destek sağlıyoruz. Bu destek, ekonomik katkının ötesinde bir anlama sahip. Aile bütünlüğünü koruyan ve engelli bireyin kendi yaşam çevresinde desteklenmesini sağlayan önemli bir sosyal hizmet modelidir. Bunun yanı sıra 81 ilimizde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Erişilebilirlik ise bu alanındaki çalışmalarımızın merkezinde yer alır. Bir bina engelli bireylerin kullanımına uygun değilse, orada hizmet eksik kalır. Bir dijital platform rahatça kullanılamıyorsa, bilgiye ulaşım sınırlanır. Bir ulaşım sistemi kolay kullanımı desteklemiyorsa, sosyal hayata katılım zorlaşır. Bu nedenle, bu meseleyi sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı görmüyoruz. Herkesin hayatın her alanına eşit biçimde katılabilmesini güçlü ve kapsayıcı bir toplumun temel şartı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dijitalleşen dünyada erişilebilirliğin kapsamını genişlettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan genelgelerle, dijital kamu hizmetlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarını esas alan yeni bir standart oluşturduk. Diğer yandan 'Engelsiz Türkiye Mobil Uygulaması'nı hizmete sunduk" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜM TÜRKİYE'NİN SORUMLULUĞUNDA'

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Engellilik konusu sadece bir kurumun bir sivil toplum örgütünün ya da bir özel çalışma kurumunun konusu değil. Bu konu 86 milyonun, tüm Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir konudur. Bu konu aynı zamanda sadece yılın bir haftasında, yılın bir gününde gündeme getirilecek bir konu da değildir. Bu her daim ve hepimizin vicdanında, gündeminde olmalı ve bu anlamda hep birlikte çalışmalıyız. O yüzden bizler engellilik konusuna, erişilebilirlik konusuna bu noktadan bakmak durumundayız. Hepimiz bu anlamda çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

'ENGELSİZ SERGİ' AÇILDI

TBMM'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerin Sıfır Atık malzemeler kullanarak ürettiği ürünlerden oluşan 'Engelsiz Sergi' açıldı. Sergi, 14-15 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı