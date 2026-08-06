Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Güçlü Aile Demektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı huzur kardeşlik ve aile değerlerin yüzyılı yapacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Ağrı Valiliği ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" etrafında il başkanları ile bir araya geldiklerini, şehit aileleri ve gazilerle yürütülen çalışmaların paylaşıldığını söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin dün Meclis'e sunulduğunu hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal refahın kalıcılığının ancak güven ve huzur ortamıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' huzur ve barış ikliminin kalıcı olarak kalma iradesinin bir yansımasıdır. Terörün en ağır bedelini aileler ödüyor, terörün olduğu yerde huzur olmaz. Terörden aileler en çok etkilenir. Evlatlar anasız babasız kalır. Annelerin bağrına ateş düşer bu topraklar gerçekten terörden dolayı çok acılar çekti ve çok evladını şehit verdi."

Şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirten Göktaş, "Terörsüz Türkiye güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. El ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın huzuru kardeşliğin ve aile değerlerinin yüzyılı yapacağız. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin huzuruna ve kardeşliğine güç katmasını temenni ediyoruz. Gazilerimize vefa borcumuzu iletmeye devam edeceğiz, bu süreci onlarla inşa ettik." dedi.

"Onların ruhunu incitecek hiçbir sürecin içinde olmadık"

Göktaş, şehit aileleri ve gazilere önem verdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Onların ruhunu incitecek hiçbir sürecin içinde olmadık. Onlar da bizzat bu sürecin içerisinde bizlerle beraber oldular. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimiz her daim şehit ailesinin ve gazisinin yanında. Büyük Türkiye ailesi olarak ailelerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Devletimizin, birliğimizin, dayanışmamızın asıl sorumluluğu şehit yakınlarımıza, gazilerimize her daim sahip çıkmaktır. Her zaman kardeşlerimizi güçlendiren, aileyi merkeze alan, çocuklarımızın yarınlarını güvence altına alan adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terörden arındırılmış bir gelecek için güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuştur. 'Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik bir vizyonudur. Bizim sorumluluğumuz ise huzurun sosyal dayanışmayla daha da güçlendirilmesini sağlamak."

Terörün olmadığı yerde umudun yeşerdiğini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi ve toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vizyonuyla güçlü aileler, güçlü bir toplum ve güvenli bir gelecek de demektir. Bakanlık olarak hedefimiz çocukların güvenle büyüdüğü ailelerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Çocukların umutla büyüdüğü, gençlerin üretime, bilime, sanata, enerjilerinin akıtmasını sağlamak. Kadınların güvenle, yaşlılarımızın huzurla içinde yaşadığı bir Türkiye Yüzyılı'nı inşallah elbirliğiyle inşa edeceğiz. Bu topraklarda çok şehit verdik. Şehitlerimizin aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gazilerimize minnetimizi her daim ifade edeceğiz."

"Düzenlemeden geniş bir kesim faydalanacak inşallah"

Göktaş, sürecin şehit yakınları ve gazilerle yürütüldüğünü, ayrıca yine şehit yakınları ve gaziler için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ortak teklifiyle Meclisimizin gündemine bu teklifi sunduk, önemli bir düzenleme. Pazartesi Meclis Başkanlığına sunulan bu teklifle beraber dün Milli Savunma Komisyonu'nda yine maddeler ele alındı. Genel Kurul'daki görüşmeleri de bu hafta içerisinde inşallah bekliyoruz. 2 yıldır şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geliyoruz özellikle malul olmayanlarla ilgili belli bir süreç vardı. 15 Temmuz gazilerimizle ilgili belli talepler vardı. Yine şehit yakını ve şehit anne ve babalarına yönelik önemli talepler vardı.

İnşallah bu düzenlemelerle beraber tarihi bir düzenleme bu ihtiyaçlara da cevap vermiş oluyoruz. Sahadan gelen talepleri esas aldık. Düzenlemeden geniş bir kesim faydalanacak inşallah. Terörle mücadelede görev alan er, erbaş ve güvenlik korucuları yaralanıp malul sayılmayan erbaşlar ayrıca şehitlerimizin anne babaları ve 15 Temmuz gazilerimiz bu düzenlemeden yararlanacak. Ayrıca 2013'ten bu yana en kapsamlı düzenlemeyi bugün hayata geçirdiğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Göktaş, terörün sadece güvenlik sorunu değil, aileyi ve toplum huzurunu hedef alan bir mesele olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecini biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan bu yana yürüttüğümüz kapsamlı bir çalışma vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde oluşan bir komisyonla da şehit yakını ve gazilerimiz de bu süreçte dinlendi. Bu alanda terör sadece aslında bir güvenlik sorunu değil, aileyi ve toplum huzurunu hedef alan bir meseledir."

Göktaş, Genel Kurul'a sunulan düzenlemenin içeriğine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Asgari ücret güvencesi yalnızca er şehitlerin anne ve babaları için geçerliydi. Bu kapsamı genişlettik, bütün şehit anne babaları artık bu düzenlemeden faydalanacak. Tüm şehitlerin anne ve babaları için asgari ücret güvencesi getirmiş oluyoruz. Ateşli silahla yaralanan ancak malul olmayanlara yönelik de bir düzenleme getirmiş olduk. Onlara da gazilik veriyoruz. Günlük hayatını sürdürmekte güçlük çeken ağır engelli gazilerimiz için de bir iyileştirme ve düzenleme yaptık. Sosyal haklarının kapsamını genişlettik. 15 Temmuz gazilerimiz için de ilk defa bir aylık bağlamış olduk. Onlara sunduğumuz bütün destekleri bizim için bir vefa, bir minnet borcudur."

(Sürecek)

Kaynak: AA