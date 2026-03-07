Haberler

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki tarihi Kırmızı Medrese’yi ziyaret ederek hafızlarla bir araya geldi. Kur’an tilavetlerini dinleyen Çiftçi, gençlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti.
  • Bakan Çiftçi, medresede hafızlarla sohbet etti ve Kur'an tilavetlerini dinledi.
  • Bakan Çiftçi, tarihi Kırmızı Medrese ziyaretinden sonra Hz. Nuh Türbesi'ni de ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak programı kapsamında Cizre ilçesinde bulunan tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret ederek hafızlarla bir araya geldi.

HAFIZLARLA SOHBET ETTİ, KUR'AN TİLAVETLERİNİ DİNLEDİ

Tarihi atmosferiyle bölgenin önemli kültürel ve dini miraslarından biri olan medresede gerçekleşen buluşmada Bakan Çiftçi, hafızlarla sohbet ederek onların Kur'an tilavetlerini dinledi.

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hafızlarla yakından ilgilenen Bakan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim eğitimine gönül veren gençlerle sohbet etti ve onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Hafızların okuduğu tilavetleri dikkatle dinleyen Bakan Çiftçi, bu tür ilim ve irfan yuvalarının toplumun manevi değerlerinin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti

MEDRESE ÖĞRENCİLERİ DE BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR DAMEMNUNİYETLE KARŞILADI

Tarihi Kırmızı Medrese'de gerçekleştirilen buluşma, hem medrese öğrencileri hem de bölgedeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti

Öte yandan Bakan Çiftçi, buradan ayrıldıktan sonra Hz. Nuh Türbesi'ni de ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, Şırnak'ta tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret etti

