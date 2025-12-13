Bakan Bak: 1 milyon öğrencimizi yurtlarımızda ağırlıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada Türkiye'nin yurt kapasitesine sahip bir ülke yok; Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla, dünyada 40 tane ülkenin nüfusundan fazladır. Dolayısıyla işte, devlet bu, gençlerine sahip çıkan devlet bu, gençlerinin yanında olan devlet budur. Şu anda 1 milyon öğrencimizi de yurtlarımızda ağırlıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Bakan Bak, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakanlığın gençlerin ve sporcuların hayallerine giden yolda ihtiyaç duydukları imkanlara güvenle erişmelerini sağladıklarını söyleyen Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı gücü haline getiren kapsamlı programları kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, çalışmalarımız, spor yatırımlarımız, yurt ve burs hizmetlerimizle gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekliyor, Türk sporunun daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda güçlenmesini sağlıyoruz. Bugün attığımız her adım ülkemizin gençlik ve spor alanlarındaki kazanımlarını sağlamlaştıran, potansiyelini daha ileri seviyeye taşıyan bir yaklaşımın parçasıdır. Türkiye'nin bugün bölgesinde ve dünyada ağırlık koyabilmesinin en büyük sırlarından biri gençlerine güvenen, onların sesine kulak veren ve geleceğini gençleriyle birlikte kuran bir devlet olmasıdır. Bilim ve teknolojide cesur adımlarımızla, yerli ve milli savunma sanayisinde ulaştığımız başarılarla sadece takip eden değil yön veren ülkeler arasında da yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK MERKEZİ SAYIMIZ 560'A ULAŞTI'

Gençlere fırsat ve imkan sağlandığında Türkiye'nin kalkınma hamlesini hızlandığını ve bilim, spor ve teknoloji alanında toplumsal bir sıçramaya neden olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Bu yüzden gençliğe yapılan her yatırım bütçenin bir kalemi değil, ülkemizin geleceğini güvence altına alan bir stratejik adımdır. Bu anlayışın bir tezahürü olarak 81 ilimizi kuşatan gençlik merkezlerimiz bir cazibe merkezi olmakla beraber eğitim, bilgi ve üretim üssü olarak hizmet vermektedir. 2002'de 9 olan gençlik merkezi sayımız bugün 560'a ulaşmıştır. Her bir gençlik merkezimiz gençler için güvenle hizmet alabilecekleri, iletişim becerisi, takım ruhu, liderlik, gönüllülük bilinci ve sosyal sorumluluk gibi somut kazanımlar elde edebilecekleri bir fırsat kapısıdır. Faaliyetlerimizi daha erişilebilir kılmak için üniversiteler, liseler ve yurtlarda 378 genç ofis kurduk. Gençlere unutulmaz tecrübeler, dostluklar edinme fırsatı sunan gençlik kamplarımızda ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizi kardeşlik ikliminde buluşturuyoruz" diye konuştu.

'7 BİN 750 GENCİMİZE YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMLERİ VERDİK'

Bakan Bak, milli teknoloji hamlesi kapsamında DENEYAP atölyelerinde 35 bin 572 gencin eğitim aldığını ve 10 bin gencin mezun olduğunu söyledi. Bakan Bak, "O gençler Türkiye'nin yeni uçaklarına, gemilerine, otomobillerine imza atacak milli teknoloji hamlesinin yeni kahramanı olan gençlerdir. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer almanın gururunu yaşadık. Teknolojisini geliştiren bir milletin evlatları olarak gençlerimizin ortaya koyduğu bu emek ve başarılar Türkiye Yüzyılı'nın yükselen sesidir. Bu yıl İstanbul'daki TEKNOFEST'e 1,5 milyon genç katıldı. Gençlerimizin dijital çağa güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanması için bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni bir çalışmamız var, 'GEN2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi.' Bu kapsamda, gençlik merkezlerimizde 7 bin 750 gencimize yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka girişimciliği eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çağın ihtiyaçlarını doğru okuyabilen, yapay zekayı geliştirebilen, etkin ve güçlü şekilde kullanan 100 bin genç girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye, gençlerinin önünü açmayı bir tercih değil devlet aklının en temel ilkesi haline getirmiştir" dedi.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAMPI PROGRAMIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nı kurarak gençlerin sağlıkla yaşama yönlendirilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bakan Bak, "Yeşilay iş birliğiyle 81 ilimizde bağımlılık türleri, erken müdahale yöntemleri ve gençlerle doğru iletişim konularında kapsamlı eğitimler düzenledik. 294 antrenör ve gençlik çalışanına, 371 bin 792 gence ve sporcumuza eğitim verdik. Gençlik merkezlerinde ve yurtlarımızda 400 bin öğrencimize bağımlılıkla mücadele eğitimi verdik. Önümüzdeki yıl Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında bağımlılıkla mücadele temel proje destek çağrısını başlatıyoruz. Burada gençlere yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlara 200 milyon TL destek vereceğiz. Bağımlılıkla Mücadele Kampı programımızı hayata geçiriyoruz, Bağımlılıkla Mücadele Akademik Danışma Kurulu kuruyoruz. Bölgesel gençlik çalıştayları düzenleyerek gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede öncü roller üstlenmeleri sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'SPORCU SAYIMIZ 20 MİLYONA ULAŞMIŞTIR'

Bakan Bak, 10 bin 693 tesisin milletin hizmetinde olduğunu, 504 Gençlik ve Spor tesisinin yapım faaliyetlerinin sürdüğünü, ihale aşamasında bin 244 tesis olduğunu, 30 tesisin ise proje aşamasında olduğunu dile getirdi. Bakan Bak, "Türk sporu yatırımlarına devam ediyor. Sporcu artışımız da şöyle; 2002'de 278 bin olan sporcu sayımız 20 milyona ulaşmıştır. Uluslararası müsabakalarda Türk sporcularının vizyonunu ve farkını ortaya koymaya devam ediyoruz. 2025 yılında sporcularımız katıldıkları müsabakalarda bin 956 altın, bin 876 gümüş, 2 bin 128 bronz olmak üzere toplam 5 bin 960 madalya kazandılar. İşte, bunlar Türk gençleri, bayrağımızı göndere çektiren Türk gençleri. Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya alarak milli sporcularımız dünya şampiyonu oldular. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyayla yine tarihi bir başarıya imza attık. Bakın, burada şampiyonlar var, bu şampiyonları da tanıyın" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA TÜRKİYE'NİN YURT KAPASİTESİNE SAHİP BİR ÜLKE YOK'

Kredi Yurtlar Kurumları ile ilgili bilgiler paylaşan Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Şu anda inşaatı devam eden 20 tane yurdumuz var; yenileme projeleri de devam ediyor. 2025-2026 döneminde bize başvuru yapan üniversiteli gençlerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik. Size soruyorlar mı yurda yerleşemedik diye? Var mı? Seneye 3 olmayacak, merak etmeyin, adınızı bile sormayacaklar. 2002 yılında 77 ilde 59 ilçede 190 yurtta olan 182 bin 258 kapasiteye karşılık bugün 81 ilde 271 ilçede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 880 yurtta toplam 1 milyon 3 bin kapasite var. İşte bu hizmettir. Dünyada, Türkiye'nin yurt kapasitesine sahip bir ülke yok; Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla, dünyada 40 tane ülkenin nüfusundan fazladır. Dolayısıyla işte devlet bu, gençlerine sahip çıkan devlet bu, gençlerinin yanında olan devlet budur. Şu anda 1 milyon öğrencimizi de yurtlarımızda ağırlıyoruz. Bunların yıllık maliyeti 150 milyar TL. 'Gençlere para yok' diyorsunuz, bütçede 150 milyar TL üniversiteli gençler için, gençlerin hizmeti için, yemekleri için, hizmetleri için. Yine bunların 66 milyar lirası burs ve kredi için. Bunun yüzde 72'sine karşılık geliyor burs ve krediyle beraber. Bu zamana kadar 650 bin gencimize burs veriyoruz, 860 bin gencimize kredi veriyoruz; 1,5 milyon gencimize burs ve kredi veriyoruz; dünyada böyle bir ülke yok. Biz yurt ağını genişletmeye devam ediyoruz, yine 24 tanesini bitirdik. Yeni inşaatlara devam ediyoruz. Yapımı devam eden 31; ihale sürecinde 22; proje aşamasında bulunan toplam 100 yeni yurt yatırımımız mevcut."