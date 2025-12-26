Bahçeli, klasik otomobillerinden birini MYK Üyesi Teoman'a hediye etti

Klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anlamlı bir jestle gündeme geldi. Bahçeli, özel koleksiyonunda yer alan 1958 model klasik otomobili, partisinin MYK Üyesi Gürkan Teoman'a hediye etti.

"VEFA, GÜVEN VE EŞSİZ HATIRANIN SEMBOLÜ"

Gürkan Teoman, kendisine hediye edilen klasik otomobilin yalnızca bir araç olmadığını vurgulayarak, "Bu hediye; vefa, güven ve eşsiz bir hatıranın anlamlı bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Teoman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bilge Liderime minnettarım. Bu, ömrümün en güzel hediyesi. Çocuğuma, torunlarıma bırakacağım en anlamlı, en özel ve en güzel miras budur."

KOLEKSİYONDAN ÖZEL BİR PARÇA

06 TC 0009 plakalı 1958 model Ford Fairlaine'in, MHP Lideri Bahçeli'nin özel koleksiyonunda yer aldığı öğrenildi. Nostaljik değeri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken araç, klasik otomobil tutkunları için de ayrı bir önem taşıyor.

TESLİMATI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇEKİLER YAPTI

Klasik otomobil, Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çekiler tarafından Gürkan Teoman'a teslim edildi. Teoman, teslim sürecindeki ilgisi dolayısıyla Çekiler'e teşekkür ederek, otomobili İstanbul'a götüreceğini ifade etti.

MİLLETVEKİLİ ADAYI DA OLMUŞTU

Gürkan Teoman'ın, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olduğu, ayrıca bir dönem Etiler Ülkü Ocağı Başkanlığı görevinde bulunduğu da hatırlatıldı.

DÖNEMİNİN POPÜLER OTOMOBİLİ 1958 FORD FAİRLİNE

Ford Motor Company tarafından üretilen büyük sınıf bir otomobildir ve 1950'lerin Amerikan otomotiv kültürünün tipik temsilcilerinden. Ford'un 5. nesil büyük araç ailesinde yer alır ve dönemin modern, geniş gövde tasarımı ile dikkat çekiyor.

Fairline, geniş ve güçlü motor seçenekleri, klasik tasarım çizgileri, farklı gövde versiyonları ve özellikle Skyliner gibi ileri mühendislik özellikleriyle de dönemin popüler ve ilgi çekici büyük sınıf otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.