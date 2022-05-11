DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce onay verildi sonra "uygun değil" denildi! Ali Babacan karara tepki gösterdi
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DEVA Partisi'nin Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda yapılması planlanan miting alanı için önce onay verildi daha sonra iptal edildi. İlk mitinglerini 21 Mayıs'ta Antep'te yapacaklarını duyuran Babacan, miting yapmak için Demokrasi Meydanı'nı talep ettiklerini, ancak Gaziantep Valiliği'nin meydanda miting için önce "uygun" şeklinde cevap vermesine karşılık 3 gün sonra "uygun değil" kararı verdiğini açıkladı. Karara tepki gösteren Babacan, "Her yerde bizi göreceksiniz, engel olamazsınız." dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapmak için harekete geçti. Valilik'ten miting için Demokrasi Meydanı'nı talep eden Babacan, ret cevabını alınca karara sert bir şekilde tepki gösterdi. Gaziantep Valiliği'nden izin alamayan Ali Babacan önce partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Ardından sosyal medya hesabından karara karşı çıktı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Bugün buradan tüm Türkiye'ye bir duyuru yapmak istiyorum. Deva Partisi'nin ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapıyoruz. Daha ilk mitingimizde bize engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Birileri epey rahatsız olmuş. Valilikten talep ettiğimizde onay verdikleri miting alanını, üç gün sonra alelacele iptal ettiler. Biz Gaziantep'teki mitingimizi Demokrasi Meydanı'nda yapmak için valilikten talepte bulunuyoruz. Ne zaman? Tarih 29 Nisan. Gaziantep Valisi kendi el yazısı ile uygun notunu düşüyor. Sonra arkadaşlarımız bu yazıdan üç gün sonra, 2 Mayıs'ta bayram mesajı ile birlikte mitingimizin tarihi ve mitingin yapılacağı meydanı tüm Gaziantep yereline duyurmaya başlıyor. Bu duyurudan sonra korku dağları sarıyor. Bu duyurudan sonra birilerini elleri ayakları birbirine dolaşıyor.
Tarih 2 Mayıs, ilk yazının üzerinden üç gün geçmiş. Biz duyuru yaptık ya, hemen sonra aynı evrağa, 'uygun' ifadesinin yanına 'değil' eklemişler. Yaz olmuş 'uygun değil'. El yazısı aynı kişinin görünüyor ancak kalem farkından açık seçik görünüyor. Bizim miting duyurumuzdan hemen sonra yapılmış. Zaten duyurusuna arkadaşlar başlıyorlar, yarım saat sonra telefon geliyor valilikten, 'ya bir dakika durun o meydan olmuyor' diye. Kendi verdiğiniz yazıyı ne oldu da değiştiriniz, kimden ne telefon aldınız, nasıl bir baskı gördünüz ki yaptınız. Devletin valisi bu hale düşürülür mü ya? Gelip geçici iktidarların elinde oyuncak edilir mi bir vali?
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "DEVA Partisi'nin ilk mitingini engellemeye çalışanlar; Her yerde bizi göreceksiniz, engel olamazsınız. 21 Mayıs'ta Gaziantep'te herkes demokrasi ve atılımın sesini duyacak. Bundan böyle DEVA Partisi'nin olduğu her meydan Demokrasi Meydanı'dır. Hodri meydan." ifadelerine yer verdi.