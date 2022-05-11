DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingine önce onay verildi sonra 'uygun değil' denildi! Ali Babacan karara tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapmak için harekete geçti. Valilik'ten miting için Demokrasi Meydanı'nı talep eden Babacan, ret cevabını alınca karara sert bir şekilde tepki gösterdi. Gaziantep Valiliği'nden izin alamayan Ali Babacan önce partisinin haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Ardından sosyal medya hesabından karara karşı çıktı.

"ELLERİ AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞIYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Haftalık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bugün buradan tüm Türkiye'ye bir duyuru yapmak istiyorum. Deva Partisi'nin ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapıyoruz. Daha ilk mitingimizde bize engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Birileri epey rahatsız olmuş. Valilikten talep ettiğimizde onay verdikleri miting alanını, üç gün sonra alelacele iptal ettiler. Biz Gaziantep'teki mitingimizi Demokrasi Meydanı'nda yapmak için valilikten talepte bulunuyoruz. Ne zaman? Tarih 29 Nisan. Gaziantep Valisi kendi el yazısı ile uygun notunu düşüyor. Sonra arkadaşlarımız bu yazıdan üç gün sonra, 2 Mayıs'ta bayram mesajı ile birlikte mitingimizin tarihi ve mitingin yapılacağı meydanı tüm Gaziantep yereline duyurmaya başlıyor. Bu duyurudan sonra korku dağları sarıyor. Bu duyurudan sonra birilerini elleri ayakları birbirine dolaşıyor.

"UYGUN' İFADESİNİN YANINA 'DEĞİL' EKLEMİŞLER"

Tarih 2 Mayıs, ilk yazının üzerinden üç gün geçmiş. Biz duyuru yaptık ya, hemen sonra aynı evrağa, 'uygun' ifadesinin yanına 'değil' eklemişler. Yaz olmuş 'uygun değil'. El yazısı aynı kişinin görünüyor ancak kalem farkından açık seçik görünüyor. Bizim miting duyurumuzdan hemen sonra yapılmış. Zaten duyurusuna arkadaşlar başlıyorlar, yarım saat sonra telefon geliyor valilikten, 'ya bir dakika durun o meydan olmuyor' diye. Kendi verdiğiniz yazıyı ne oldu da değiştiriniz, kimden ne telefon aldınız, nasıl bir baskı gördünüz ki yaptınız. Devletin valisi bu hale düşürülür mü ya? Gelip geçici iktidarların elinde oyuncak edilir mi bir vali?

"HER YERDE BİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "DEVA Partisi'nin ilk mitingini engellemeye çalışanlar; Her yerde bizi göreceksiniz, engel olamazsınız. 21 Mayıs'ta Gaziantep'te herkes demokrasi ve atılımın sesini duyacak. Bundan böyle DEVA Partisi'nin olduğu her meydan Demokrasi Meydanı'dır. Hodri meydan." ifadelerine yer verdi.