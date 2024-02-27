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Ülkü Ocakları'nın Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasının ardından Kutalmış Türkeş'ten zehir zemberek sözler

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Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye" dedi.

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i, "Adana'da ihanete geçit yok." pankartıyla hedef almasının ardından Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye" ifadelerini kullandı.

Adana Ülkü Ocakları, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamıştı. Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana'da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözleri yer almıştı.

MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Adana Ülkü Ocakları'na MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alarak tepki gösterdi. Twwiter'dan paylaşım yapan Kutalmış Türkeş zehir zemberek ifadeler kullandı.

Türkeş paylaşımında şunları söyledi: "Alparslan Türkeş'in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş'in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş'i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...... çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye!"

Haberler.com Haber Merkezi / Turan Yiğittekin - Politika

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