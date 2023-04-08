Aydemir'den iftira siyasetine sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, Millet İttifakı başarı elde ederse terörle mücadele sekteye uğrar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet, Cumhur İttifakı ve kamunun depremzedelere odaklandığını, Muhalefetin ise destek yerine iftira siyasetine yoğunlaştığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Milli İradeye gönül verenler sahada, muhalefet ise yalanla, iftirayla meşgul. ' dedi.

Yasal düzenleme gereği

Milletvekili İbrahim Aydemir, sokak röportajlarıyla toplumun yalanla, iftirayla manipüle edildiğini söyleyerek, bunlar için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Mescidi Aksa'da İsrail tarafından Müslümanlara reva görülen zulmü lanetlediğini, bu duruma sessiz kalanları telin ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, "İsrail'in zulmü var Mescidi Aksa'da. Gerçekleri öteleme ve karartmayı amaçlayan bazı Sosyal medya paylaşımlarında bu zulüm örtülmeye çalışılıyor. Siyonistleri haklı gösteriyorlar. Bakın her Ramazan ayında İsrail'de siyonistler Müslümanlara eziyet ediyor, ibadet etmelerine mani olmuyor. Böylesine bir hal var. Buna herkesin tepki vermesi lazım. Hele müslümanım diyen herkesin. Dahasını söyleyeyim, insan olanın tepki vermesi lazım. ' diye konuştu.

'Muhalefetin yerin dibine batacak anlayışı'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın deprem bölgesinde vatandaşlara destek olması gerekirken gittiği bir kıraathanede iskambil oynadığını anlatan Milletvekili Aydemir, "Böyle şey olur mu? Emek vermek, çaba göstermek lazım. Hep söylüyoruz; hiçbir çaba, emek yerde kalmaz. O mutlaka emek vereni yukarıda tutar ama o emeği görmeyeni de yerin dibine batırır. Şu anlayış da yerin dibine batacak bir anlayıştır." dedi.

Teröre çanak tutunlar 7'li masayı destekliyor

Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler terör örgütünün elebaşı ve Reyhanlı saldırısının faillerinden Mihraç Ural'ın, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerine yönelik açıklamasını hatırlattı.

Aydemir terör faillerinin açıklamalarına dikkat çekti

Milletvekili Aydemir, "Eğer ülkemizi riske edersek, bu teröristler için zemini uygun hale getirirsek, yarın hiçbirimiz burada rahat yaşayamayız. PKK'sı, DHKP-C'si, THKP-C'si, FETÖ'sü envaiçeşit terörist yapılanmaları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor, Millet İttifakı'na destek açıklaması yapıyor." diye konuştu.

Bütün kazanımlar berhava olur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun turuncu kategoride aranan PKK'lı bir teröristin Hakkari'de etkisiz hale getirildiğine yönelik açıklamasına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, "Hakkari'de bir tane terörist kalmadı. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, Millet İttifakı başarı elde ederse terörle mücadele sekteye uğrar. Sekteye uğrarsa çok kısa sürede bütün kazanımlar berhava olur." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir'den basına teşekkür

Basın toplantısında TBMM'de görev yapan Parlamento Muhabirlerine, halkı bilgilendirmeyi öncelik olarak gören medya ve basın kuruluşlarına teşekkür eden Milletvekili Aydemir, 27'inci dönemin son basın toplantısını düzenlediğini belirterek, 'Ben bize bugüne kadar destek veren, kameralarıyla efendim mikrofonlarıyla, kalemleriyle destek veren bütün basın mensubu kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Hepinize şükran borcum var. Bizim burada kaydettiklerimizi toplumla paylaştığınız için müteşekkirim, Allah razı olsun' dedi.

Milletvekili Aydemir, Basın toplantılarında toplumu gerçekler kaydında bilgilendirmeyi amaçladıklarını, Cumhur İttifakı kaydında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufuk ve liderliğinde hayata geçirilen yatırım ve reformları anlattıkları, kardeşlik, birlik ve beraberliğe halel getirecek anlayışları müsebbipleriyle ortaya koyarak telin ettiklerini belirtti.

Basın toplantılarında Erzurum gündemi

Milletvekili Aydemir, basın toplantılarında Erzurum ve değerlerini gündeme taşıdığını, Doğu Anadolu Bölgesi odağında kalkınma hamleleri ve çalışmalarını dikte ettiklerini vurgulayarak, Erzurum'un gündem oluşturmasına katkı veren herkese ve her kesime müteşekkir bulunduklarını ifade etti. - ERZURUM