Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı ilk açıklamasını yaptı. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Rabbim, görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin, milletimizin hayır dualarını üzerimizden eksik etmesin" dedi. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı değişti.
  • İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.
  • Kübra Güran Yiğitbaşı 2022 yılında Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişirken; İçişleri Bakanlığı'nda da 3 bakan yardımcısı değişti. Yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine Ali Çelik, Mehmet Cangir ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı getirildi.

İLK TÜRBANLI VALİ OLMUŞTU

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

"RABBİM GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEYİ NASİP ETSİN"

Bu atama sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, "İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak hizmet etme sorumluluğunu tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvenleri için şükranlarımı arz ederim. Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde; ülkemiz ve milletimiz için büyük birgayretle, azimle görev yapacağımız kıymetli Bakan Yardımcılarımıza da muvaffakiyetler dilerim. Rabbim, görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin, milletimizin hayır dualarını üzerimizden eksik etmesin." dedi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

