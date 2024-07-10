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AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

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AREA Araştırma'nın 4 ve 7 Temmuz arasında, "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" adıyla, 26 ilde yaptığı ankete katılanların verdiği yanıtlara göre yüzde 53,3'le erken seçim istendi.

AREA'nın Türkiye'deki Siyasi Durum Araştırması, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığı 26 ilde, 2 bin 56 kişiyle yapıldı. Bilgisayar destekli telefonla görüşme metoduyla yapılan anketteki, "Bugün milletvekili seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusuna, yüzde 32,1'le CHP ve yüzde 29 oranında da AK Parti yanıtı verildi. Ankete göre; MHP yüzde yüzde 10,4'le üçüncü, DEM Parti yüzde 9,6'yla dördüncü ve İYİ Parti de yüzde 6,1'le beşinci parti olarak ölçümlendi. Ankette katılanların yüzde 5'i oyunu Zafer Partisi'ne ve yüzde 4,3'ü de Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah'a vereceğini kaydederken, yüzde 3,4'ü de diğer partileri işaretledi.

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 53,3'Ü ERKEN SEÇİM İSTEDİ

"Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusuna, yüzde 53,3 evet cevabını verirken; yüzde 41,2'i de erken seçim istemediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 5,5'i fikir belirtmek istedi. Ankette, 2017'den itibaren başlayan Cumhurbaşkanlığı sisteminin devam edip etmemesine dair bir soru da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 54,5'i tekrar parlamenter sisteme dönüşü isterken; yüzde 35,4 ise Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin devamını uygun buldu. Bu konuda fikir beyan etmeyenler ise yüzde 10,1 oldu.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

MUHALEFETİN İLK İKİ ADAYI MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI

Ankette olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayının kim olması da soruldu. Ankete katılanların yüzde 25,3'ü Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ve yüzde 19,6'ı daİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 7,8'le üçüncü sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da yüzde 2,1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

ERDOĞAN VE ÖZEL'İN NORMALLEŞME ADIMLARI DESTEKLENDİ

Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki normalleşme adımlarının devam edip etmemesi gerektiği de soruldu. Süreci olumlu bulanlar yüzde 54, olumsuz bulanlar ise yüzde 35,6 oranında çıktı. Yüzde 10,4 de normalleşme adımlarıyla ilgili görüş beyan etmedi. Görüşmelerin sürmesini isteyenler de yüzde 59,2 ve görüşmesinin kesilmesini isteyenler de yüzde 27,7 oldu.

AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (6)

Ahmet null:

Yeter yeteeer seçim seçim ülke her seçimde geri gidiyor

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Abdullah Atik:

Ülkenin İleri gittiğinimi düşünüyorsun ? Napalım oturup belkleyelimmi .!

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Murat Celik:

Ben Sayın cumhurbaşkanının yanlasam Yarın görevi bırakırım CHP ve terörist arkadaşları Görev başına gelsin Bakalım ne yapacaklar

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Ömer Can:

erken seçim olsa nolacak olmasa nolacak gelen gideni aratacak olan yine vatandaşa olacak

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Gökhan Ccc:

kim gelirse gelsin başa değişecek birsey olmayacak gelende diyecek ki ekonomiyi bu şekilde aldık 2030 inşallah ekonomi düzelecek der

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Barış O. B.:

Daha bir şey değişmez diyen arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan neyin düzelmesini bekliyorsunuz? O zaman bir beklentiye de girmeyin. Oturun evinizde makarna yemeye devam edin.

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