Ankara Üniversitesinden Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'e fahri doktora

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'e Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'e iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkıları sebebiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulunun önerisi ve Ankara Üniversitesi Senatosunun onayıyla Fahri Doktora Belgesi düzenlenen törenle takdim edildi. Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törene; Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Karadağ Osmanlı Devleti tarafından ilk tanınan ülkelerden biri olmuştur"

Prof. Dr. Ünüvar, törende yaptığı açıklamada, Türkiye ve Karadağ'ın çok köklü ve sağlam bir ilişkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1878 Berlin Antlaşması'yla bağımsız bir ülke olan Karadağ, henüz kendisinden ayrılmış olmasına rağmen Osmanlı Devleti tarafından ilk tanınan ülkelerden biri olmuştur. O dönemde Sultan Abdülhamid ile Kral Nikola arasında çok derin bir dostluk ilişkisi olduğu hatta pek çok ortak özelliğe sahip bu iki tarihi şahsiyetin çok iyi Fransızca bilmeleri sayesinde arada hiç tercüman olmadan sohbet edip, zamanın dünya meselelerini istişare ettiklerini ve ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için özel ve samimi bir ilişki kurdukları belirtilmektedir."

"Sultan Abdülhamid Karadağ donanmasına da iki gemi bağlanmıştır"

Kral Nikola'nın 1883 ve 1899 yıllarında İstanbul'a yaptığı iki ayrı resmi ziyaretin bu dostluğu gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ünüvar, "Sultan Abdülhamid, bu ziyaretlerin anısına Kral Nikola'ya Emirgan'da bir köşk hediye etmiş, Karadağ donanmasına da iki gemi bağlanmıştır. Bu örnekler o dönemdeki derin dostluğun açık göstergelerindendir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Karadağ'ı tanıyan 7'nci ülke olmuş"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünüvar, "Türkiye 12 Haziran 2006 tarihinde Karadağ'ı tanıyan 7'nci ülke olmuş. 3 Temmuz 2006 tarihinde ise iki ülke arasında diplomatik ilişki yeniden kurulmuştur" diye konuştu.

"Türkiye Karadağ'ın çabalarına destek vermektedir"

Türkiye'nin Balkan coğrafyasında barış ve istikrara önem verdiğine dikkati çeken Ünüvar, Türkiye'nin Karadağ'ı dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğünü kaydederek, "Türkiye, öncelikli dış politika hedeflerinin büyük kısmı ortak olan müttefikimiz Karadağ'ın bu yöndeki çabalarına destek vermektedir. Karadağ'da ülkemize yakınlık duymakta, bölgesel ve uluslararası platformlarda ülkemizle dayanışma sergilemektedir" ifadesini kullandı.

"Karabağ ülkemizin de desteğiyle 2017 yılında NATO üyesi olmuş"

Ünüvar, "Karabağ ülkemizin de desteğiyle 2017 yılında NATO üyesi olmuş ve iki ülke arasındaki üst düzey ziyaret ve temaslar yoğun ve başarılı bir şekilde sürdürülmektedir" dedi.

"1992-2023 yılları arasında Karadağ uyruklu toplam 420 öğrenci Türkiye burslarından yararlanmıştır"

Türkiye ve Karadağ arasındaki eğitim alanındaki ilişkilere de değinen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "1992-2023 yılları arasında Karadağ uyruklu toplam 420 öğrenci Türkiye Burslarından yararlanmıştır. Halen bu burslar kapsamında 70'e yakın öğrenci eğitim görmektedir. Ankara Üniversitesi'nde ise 2'si lisans 1'i yüksek lisans olmak üzere 3 Karadağlı öğrenim görmekteyken, Karadağ Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında da 2022 yılından bu yana iş birliği protokolü kapsamında ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir" şeklinde konuştu.

"Türk dili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullara ve her seviyeye taşınmıştır"

Prof. Dr. Ünüvar, konuşmasına şöyle devam etti:

"2014 yılında faaliyete geçen Podgoritsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'de kuruluşundan bu yana 2 bin 500'e yakın öğrenciye Türkçe eğitimi vermiştir. Yunus Emre Enstitüsü ve Karadağ Meclisi arasında 2023 Nisan ayında Türkçe öğretimine ilişkin bir iş birliği protokolü de imzalanmıştır. 2009 yılından bu yana Karadağ'da sadece iki lisede seçmeli yabancı dil olarak okutulan Türk dili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullara ve her seviyeye taşınmıştır."

"Milatovic'e fahri doktora tevdi etmekten büyük onur duyuyoruz"

Prof. Dr. Ünüvar, "Türkiye-Karadağ dostluk köprülerini daha da güçlendirecek olan bu önemli çalışmaların sembolü olarak biz de bugün Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'e fahri doktora tevdi etmekten büyük onur duyuyoruz" diye konuştu.

"Fahri doktora ödülüne layık gördüğünüz için teşekkür etmek istiyorum

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle, beni Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından tevdi edilen fahri doktora ödülüne layık gördüğünüz için teşekkür etmek ve sizleri en içten duygularımla selamlamak istiyorum. Bu değerli jestiniz benim için büyük bir onurdur. Nazik sözlerinizi ise aynı derecede içten bir saygıyla karşılıyorum" dedi.

"Üniversitenizin vazgeçilmez bir rol oynayacağına inanıyorum"

Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkileri işaret eden Cumhurbaşkanı Milatovic, şu ifadelere yer verdi:

"145 yıl önce kurulan diplomatik bağlar, Karadağ ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminde önemli bir temel teşkil etmiş ve etmeye devam etmektedir. Bu bağlamda, sosyal yaşamın birçok alanında iş birliği sağlanmıştır ve sağlanmaya devam etmektedir. Özellikle bilim ve eğitim alanlarındaki iş birliğini, ülkelerimiz için üzerinde özel bir şekilde durulması gereken bir alan olarak görüyorum ve bu alanda üniversitenizin vazgeçilmez bir rol oynayacağına inanıyorum."

Milatovic, "Burada şahsi bir noktaya değinmek isterim. Ankara Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı tarihi ve eğitsel önem hakkında duyduklarım ve öğrendiklerim beni derinden etkiledi. Bu bağlamda, fahri doktora unvanını, profesyonel kariyerimde yaptıklarım ve gelecekte yapmayı planladıklarım için ayrı bir tatmin kaynağı olarak görüyorum" diye konuştu.

"Bana tevdi ettiğiniz fahri doktora için teşekkür ederim"

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünkü etkinlik, Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı saygının bir başka sembolik teyididir. Bu anlamlı hareketle, üniversitenizin tarihine adımı yazdıracak olmaktan ve bu vesileyle sizin eğitim ve araştırma ailenizin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda büyük başarılar elde etmenizi ve ülkeniz ve halkınızın yanı sıra yurtdışından üniversitenizde eğitim görmek için gelen tüm bireylerin yararına bilgi yayma misyonunuzu başarıyla sürdürmenizi diliyorum. Bir kez daha, bana tevdi ettiğiniz fahri doktora için teşekkür ederim." - ANKARA