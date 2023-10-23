Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye'de adalet olmadığını itiraf etti

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki katı olduğunu vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın adaletin olmadığını itiraf ettiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Anayasa Mahkemesi'ne, 46 Avrupa ülkesi ile ilgilenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iki katı bireysel başvuru yapıldığını vurgulayarak, "Adında Adalet geçen AKP iktidarında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye'de adalet olmadığını açıkça itiraf etti" dedi.

Anayasa Mahkemesine 23 Eylül 2012 ile 30 Eylül 2023 dönemine ait 551 bin 156 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 422 bin 16'sını karara bağlayan yüksek mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 76,6 oldu. Halen süren, derdest dosya sayısı ise 129 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 335 bin 414'ünde kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 70 bin 364 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1225 başvuruda hak ihlali olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, 1570 başvuruda diğer, 13 bin 443 başvuruda idari ret kararları aldı. Anayasa Mahkemesi'nin bir ve birden fazla hak ihlaline karar verdiği 71 bin 484 başvurudan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.

Yüksek Mahkeme'nin bu istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun başlangıcının 11'inci yılı için düzenlenen konferanstaki sözlerine dikkat çektiği açıklamasında; "Başkan Arslan, özellikle son iki yılda, bireysel başvurunun iş yükünde olağanüstü bir artış olduğunu söyledi. Adında Adalet geçen AKP iktidarında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Türkiye'de adalet olmadığını açıkça itiraf etti" dedi. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

AİHM'İN İKİ KATI BAŞVURU

"Anayasa Mahkemesi tarafından paylaşılan raporu incelediğimizde Mahkemenin önündeki başvuruların, 46 Avrupa ülkesinden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki katı olduğunu görüyoruz. Bu ülkede hukukun 'guguk' haline geldiğinin, vatandaşın yerel mahkemelere güveninin bittiğinin göstergesidir. Bu başvuru sayısı bir hukuksuzluk rekorudur. Yargının insanların hak arama ya da adil yargılanma konusundaki beklentisine yönelik bir pratik ortaya koyamadığını görüyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu çok çarpıcı bir itiraftır. Siyasal konjonktüre, ülkedeki siyasal atmosfere bağlı olarak yargılamalar adil ve tarafsız yargı pratiğine engel oluyor. AKP hükümeti baskıyla tehditle hukuku felç etti.

AYM Başkanı yaptığı açıklamada 'Unutmamamız gereken temel mesele vardır; bireysel başvuru olağan bir kanun yolu değildir. Bireysel başvuru ikincil nitelikte bir hak arama yoludur' diyor. Vatandaşımız hakkını aramak için yerel mahkemelere gidiyor ancak adil yargılanamadıkları için önce bir üst mahkemeye Başvuruyor. Orada da haklarını alamadıkları için AYM'ye gidiyorlar. Adil yargılanmak herkesin hakkı. Ülkemizde adil yargılama olsa yurttaşlarımız bırakın AYM'yi, istinafa bile başvurmazlardı."