Almanya’da üç bakanlıkta görev değişimi

Almanya'da koalisyon hükümetinde yapılan kabine değişikliği ile Sağlık Bakanlığına Carsten Linnemann, Ulaştırma Bakanlığına Steffen Bilger atandı. Görevden alınan Sağlık Bakanı Nina Warken ise, Özel Görevlerden Sorumlu Bakan ve Başbakanlık Dairesi Başkanlığına getirildi.

Almanya'da 6 Mayıs 2025'te Hristiyan Demokrat Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından kurulan koalisyon hükümetinde 14 ay sonra ilk kabine revizyonu gerçekleştirildi. Özel Görevlerden Sorumlu Bakan ve Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frei, Sağlık Bakanı Nina Warken ve Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder görevlerinden alındı. Sağlık Bakanlığına eski CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Ulaştırma Bakanlığına ise CDU Milletvekili Steffen Bilger atandı. Görevden alınan Warken, Başbakanlık Müsteşarlığı olarak da tanımlanan Özel Görevlerden Sorumlu Bakan ve Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Böylece Alman hükümetlerinde bu göreve atanan ilk kadın milletvekili oldu.

Taşıyıcı annelik skandalının ardından istifa eden CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'ın yerine Thorsten Frei, CDU Genel Sekreterliğine ise Franziska Hoppermann getirildi.

Yemin töreni tatil sonrası ilk meclis oturumunda yapılacak

Almanya Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anayasa'nın 64'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Başbakan Friedrich Merz'in önerisi üzerine görevden alma ve göreve atanma belgelerini ilgili isimlere verdi. Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde hükümetlerin yeniden yapılanması alışılmadık bir durum değildir. Devam eden bir yasama dönemi sırasında kabine değişiklikleri defalarca yaşanmıştır. Temel odak noktası her zaman Federal Hükümetin işleyiş yeteneği ve hareket kabiliyetidir. Bunu sağlamak, Federal Başbakanın birincil sorumluluğudur" dedi.

Başbakan Friedrich Merz'in kabinesinde değişiklik yapmaya karar verdiğini belirten Steinmeier, "Benden görevden ayrılan üyeleri görevden almamı ve yenilerini atamamı istedi. Temel Kanun, yeni bakanların görevlerine başlarken Alman Federal Meclisi önünde yemin etmelerini şart koşmaktadır. Bu yemin, hükümetin parlamenter sorumluluğunu ciddiyetle ifade ettiği için özel bir öneme sahiptir ve dikkat gerektirmektedir. Bakanların bu yemini yaz tatilinden sonraki ilk Federal Meclis oturumunda edeceklerini not ettim" diye konuştu.

"Çağ değiştiren sarsıntılar ve temel krizler yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Federal hükümetin seçmenler tarafından kendisine verilen yetkiyi yerine getirme kabiliyeti ve kararlılığı, hareket etme yeteneğinin son derece önemli olması nedeniyle daha da önem kazanmaktadır. Almanya, kapsamlı iç reformlar ve dış ve Avrupa ittifakları aracılığıyla ülkenin kendini ortaya koymasını ve geleceğe iyi hazırlanmasını sağlamalıdır. Çağ değiştiren sarsıntılar ve temel krizler yaşıyoruz. Savaşlar ve ciddi jeopolitik çatışmalar, Avrupa Birliği ve NATO içindeki yeni yükler ve yeni sorumluluklar ve en önemlisi uzun süreli bir ekonomik durgunluk dönemi, tüm bunlar Almanya'yı zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durumda hepimiz cesaretimizi kaybetmemeliyiz. Karşılaştığımız zorluk çok büyük olsa da, onu aşma kararlılığımız daha da büyük. Onlarca yıllık siyasi tecrübemden sonra ülkemizin harekete geçme kapasitesinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, "Diğer devletler bize baskı ve tehditlerle yaklaşsa bile, uluslararası alanda değerlerimizin ve inançlarımızın arkasında duruyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz ve çeşitli bir toplum olarak belirsizlik ve çatışma zamanlarında bile bizi ayıranlardan çok ortak noktalarımız olduğunu bildiğimiz için birlik içinde kalıyoruz. Fanatizme ve nefrete dayanışma ve adaletle karşı çıkıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak, gücümüzü yenilemek için yeni yaklaşımlar bulmalıyız ve bulacağız. Reformlara olan bağlılığımızdan, yaptığımız yatırımlardan, savunma yeteneklerimizden ve ittifaklarımıza olan sadakatimizden gelecekte fayda göreceğimize inanıyorum. ve benim için önemli olan bir şey daha var: Kendimize güvenelim. Sağlam durun ve cesur olun. Şu anda önemli olan bu" şeklinde konuştu.

Steinmeier, görevden alınan bakanlara teşekkür ederken, yeni bakanlara da görevlerinde başarılar diledi.

Göreve hemen başlayacaklar, yemin töreni 9 Eylül'de yapılacak

Almanya'da Anayasa'nın 64'üncü maddesi gereğince bakanların görevlerine başlar başlamaz Alman Federal Meclisinde (Bundestag) da yemin etmesi gerekiyor. Bunun için yaz tatilinde olan Alman Meclisinde (Bundestag) özel bir oturum düzenlenmesi ve bakanların yemin etmesi gerekiyordu. Ancak Başbakan Friedrich Merz, yaptığı açıklamada tatilde olan milletvekillerinin Berlin'e dönmelerinin yüksek maliyet gerektirdiğini ve yemin için bir süre öngörülmediğini gerekçe göstererek, yeni bakanların 9 Eylül'de yemin edeceklerini bildirdi. Merz, yemin töreni tarihine kadar da atanan bakanların görevlerini tam yetkiyle yapabileceğini kaydetti.

Merz'in kabinedeki değişiklik hamlesi krize dönüştü

Almanya'daki kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki görev değişimi nedeniyle hükümet içinde krize dönüştü. Başbakan Friedrich Merz, Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'i görevden alarak, yerine CDU Milletvekili Fritz Güntzler'i getirmek istedi. Ancak Güntzler, önce kabul ettiği teklifi son anda geri çevirdi. Bir gün önce Merz tarafından aranarak görevden alındığı bildirilen Schnieder ise bakanlık çalışanlarıyla vedalaştı. Ancak kabine revizyonunda yerine yeni bir isim açıklanmaması Schnieder'i hem siyasi hem de kişisel açıdan zor durumda bıraktı. Schnieder'in yaşadığı süreci "onur kırıcı" olarak nitelendiren CDU'nun bazı eyalet teşkilatları, Merz'in yönetim tarzını eleştirdi. Schnieder'in kardeşi ve Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Gordon Schnieder, Başbakan'ın tutumunun CDU gibi bir partinin liderine yakışmadığını söyledi. CDU Bremen Teşkilatı Başkanı Heiko Strohmann da Merz'e tepki göstererek, "Siz bir firmayı değil, bir partiyi yönetiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Schnieder, sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısına katılmayarak, Merz'e tepkisini gösterdi. Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu CDU Grubu da eylül ayında Merz ile yapılması planlanan toplantıyı iptal etti.

Almanya'da kabine revizyonunu ne tetikledi?

Almanya'da 14'üncü ayını tamamlamak üzere olan Hristiyan Demokrat Birlik Partileri CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetindeki kabine revizyonunu tetikleyen olay, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'ın taşıyıcı annelik skandalı sonrası istifası olmuştu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Spahn'ın görevde iken karşı çıktığı taşıyıcı annelik yoluyla geçtiğimiz hafta ABD'de evlat edindiği ortaya çıkmıştı. Almanya'da büyük yankı uyandıran olay sonrası gelen baskılar üzerine Spahn istifa etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı