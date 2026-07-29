Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

ABD'nin en yüksek dağlarından Graniye Peak'e tırmanan 32 yaşındaki bir hemşire, akılalmaz kazadan mucizevi bir şekilde sağ kurtuldu.

3 BİN 600 METREDE KORKUNÇ KAZA

Olay, Cifaldi'nin iki arkadaşıyla birlikte Montana'nın en yüksek noktası olan Granite Peak'e tırmanışı sırasında meydana geldi. Yaklaşık 3 bin 600 metre yükseklikte kayaların üzerinde dengesini kaybeden genç adam, büyük bir talihsizlik sonucu elindeki trekking sopasının üzerine düştü.

Ayağa kalktığında sopanın gövdesinin bir tarafından girip diğer tarafından çıktığını fark eden Cifaldi, paniğe kapılmak yerine mesleki tecrübesini kullanarak soğukkanlılığını korudu.

"HEMŞİRELİK REFLEKSLERİM DEVREYE GİRDİ"

Acil servis hemşiresi olmasının verdiği avantajla kendi kendine ilk durum değerlendirmesini yapan Cifaldi, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sanırım o an hemşire reflekslerim ve mesleki bilgim devreye girdi. Kendimi hızlıca muayene edip durumun o an için hayati bir tehlike oluşturmadığını tespit eder etmez, o dağdan kendi imkânlarımla inebileceğime ikna oldum."

SOPAYLA 6,5 SAAT, 16 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Kendi imkanlarıyla kurtulmaya karar veren Cifaldi, trekking sopası hâlâ vücuduna saplanmış durumdayken yardım bulabilmek için dağdan inmeye başladı. İnanılmaz bir irade örneği gösteren genç adam, tam 6,5 saat boyunca yaklaşık 16 kilometre yol kat ederek ekiplere ve tıbbi yardıma ulaşabileceği güvenli bir noktaya varmayı başardı.

Sıra dışı bu kazadan mucizevi bir şekilde sağ kurtulan Cifaldi'nin, hastanedeki tedavi sürecinin ardından ortaya çıkan yüksek sağlık masraflarını karşılayabilmek amacıyla bir bağış kampanyası başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com