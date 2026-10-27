Aliyev, Bakü forumunda 65 camiyi yıkan Ermenistan'a çifte standart eleştirisi yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Ermenistan uluslararası alanda tanınmış topraklarımızın yaklaşık yüzde 20'sini işgal etti, etnik temizlik politikası uyguladı ve bunun sonucunda bir milyon Azerbaycanlının tarihi topraklarından sürülmesine neden oldu. Karabağ'daki 65 cami de dahil olmak üzere dini ve tarihi anıtlarımızı yıktı. Buna rağmen yaptırıma uğramadı ve cezalandırılmadı. İşte bu, çifte standarttır" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'na ev sahipliği yapıyor. "Ortak Bir Gelecek İçin Diyalog: Bölünmüş Bir Dünyada Köprüler Kurmak" temasıyla gerçekleştirilen foruma 100'den fazla ülkeden 500'den fazla yabancı temsilci katılırken, bugün başlayan forumun açılışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşma yaptı. Azerbaycan'da iç kaynaklı herhangi bir risk bulunmadığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Tüm potansiyel riskler sınırlarımızın dışından kaynaklanıyor. İdeolojik riskler de fiziksel riskler kadar tehlikelidir. Bu nedenle her zaman dikkatli olmalıyız. Kimliğimizi, devlet yapımızı, bağımsızlığımızı ve yaşam tarzımızı korumaya kararlı olmalıyız" dedi.

"Temel hedefimiz Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmaktı"

Azerbaycan'ın bağımsızlığın 35 yılında farklı dönemlerden geçtiğini belirten Aliyev, "Ancak hedeflerimize ulaşacağımıza her zaman inandık. Bu yılların büyük bölümünde temel hedefimiz toprak bütünlüğümüzü yeniden tesis etmek ve Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmaktı. Birçoğunuzun bildiği gibi, müzakereler uzun yıllar boyunca hiçbir sonuç vermedi. Aslında müzakere formatı, çatışmanın çözülmesini değil, dondurulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Görünüşe göre dünyanın başlıca güçleri bu konuda uzlaşmıştı. Ancak yanlış hesapladıkları tek şey, Azerbaycan halkının ne düşündüğü ve Azerbaycan hükümetinin ne planladığıydı" diye konuştu.

"30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan topraklarımızı kurtardık"

"İşgal altında bir ülke olarak, temel insan hakları sonsuza kadar ihlal edilen bir halk olarak yaşamamız beklenemezdi" ifadelerini kullanan Aliyev, "Müzakerelere samimiyetle ve umutla katıldık. Ancak sürecin hiçbir yere varmadığını gördüğümüzde, Birleşmiş Milletler Şartı ve 51. madde kapsamındaki meşru müdafaa hakkımız da dahil olmak üzere meşru haklarımızı dikkate alarak sorunu çözmeye karar verdik. Kendimizi savunduk. Düşmanı yendik. 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan topraklarımızı kurtardık" diye konuştu.

"Savaşı başlatmak çok kolay, ancak bitirmek çok zor"

Ermenistan ile barış anlaşmasının başlatıcısının Azerbaycan olduğunu hatırlatan Aliyev, "Çünkü sonsuz savaşlar istemiyorduk ve intikam peşinde değildik. Bununla birlikte, duyguların da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi, savaş meydanında intikamımızı aldık ve daha ileri gitmemeliyiz. Aksi takdirde bu, sonu gelmeyen bir savaşa dönüşür. Bugün neredeyse her yıl yeni savaşların ortaya çıktığını görüyoruz. Savaşı sona erdirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Savaşı başlatmak çok kolay, ancak bitirmek çok zor. Kazanmak da çok zor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın deneyiminin incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz savaşı kazandık ve haklı bir savaş yürüttük. Yenilen taraf teslim olduğunda ise daha ileri gitmedik. Durmamız gereken zamanda durduk ve barış teklif ettik. Bu nedenle deneyimimizin, bugün savaş halinde olan ve savaşları nasıl sona erdireceklerini bilemeyen taraflarca incelenmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın deneyiminin bazı çatışmaların çözümü için çok değerli olacağını aktaran İlham Aliyev, "Evet, tüm çatışmaların birbirinden farklı olduğu doğrudur. Ancak bütün çatışmaların temelinde aynı unsurlar vardır hırs, saldırganlık, üstünlük duygusu ve saldırdığınız kişilere karşı yaptıklarınız nedeniyle cezalandırılmayacağınız düşüncesi" şeklinde konuştu.

"Siyasette çifte standartlara karşı her zaman mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz"

30 yıl boyunca topraklarının işgal edilmesi durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını talep eden dört karar kabul etti. Ancak bu kararlar uygulanmadı. Kararların uygulanmasını sağlayacak bir mekanizma yoktu. Ermenistan'a herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bugün sağımıza ve solumuza baktığımızda, Azerbaycan'dan kuzeye ve güneye doğru baktığımızda yüzlerce yaptırım görüyoruz. Ancak Ermenistan'a yaptırım uygulanmadı. Bu, çifte standart meselesidir. Bunun çifte standarttan başka bir açıklaması yoktur. Siyasette çifte standartlara karşı her zaman mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu, dış politikamızın önemli unsurlarından biridir. Çünkü bundan zarar gördük ve hala da etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Elbette bugün yaşadığımız durum için acı çekmek ifadesini kullanmak belki de çok ağır olur. Aslında artık istediğimizi elde ettik ve kendi topraklarımızda özgürce yaşıyoruz" dedi.

Çifte standart politikasının uluslararası siyasetten tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Aliyev, "Toplumumuzun çifte standartlara karşı toleransı sıfırdır. Bu yaklaşım yalnızca farklı savaş ve çatışmaların ele alınmasında değil, başka konularda da kendini göstermektedir. Söylediğim gibi, Ermenistan uluslararası alanda tanınmış topraklarımızın yaklaşık yüzde 20'sini işgal etti, etnik temizlik politikası uyguladı ve bunun sonucunda bir milyon Azerbaycanlının tarihi topraklarından sürülmesine neden oldu. Karabağ'daki 65 cami de dahil olmak üzere dini ve tarihi anıtlarımızı yıktı. Buna rağmen yaptırıma uğramadı ve cezalandırılmadı. İşte bu, çifte standarttır" diye konuştu.

"Azerbaycan'ı devre dışı bırakmanın zor olduğunu görürsünüz"

Uluslararası piyasalara güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak küresel enerji piyasasında Azerbaycan olarak önemli bir rol oynadıklarını belirten Aliyev, "Ulaşım bağlantıları alanındaki rolümüz de önemlidir. Özellikle günümüzde ulaşım bağlantıları uluslararası gündemin en önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Haritaya baktığınızda, modern altyapı yatırımlarını ve siyasi altyapıyı da hesaba kattığınızda Azerbaycan'ı devre dışı bırakmanın zor olduğunu görürsünüz. Çünkü ulaşım bağlantıları alanında rol oynayabilmek için komşularınızla ve komşularınızın komşularıyla iyi ilişkilere sahip olmanız gerekir. Bizde de durum böyledir. Ekonomik potansiyelimiz, aktif dış politikamız, kapsayıcı toplumumuz, çok kültürlülük ve kültürlerarası diyalog geleneklerimiz bir araya gelerek iyimser olmamızı sağlayan bir sinerji oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çatışmaların başladığı ancak bir türlü sona ermediği öngörülemez bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle potansiyel risklere karşı her zaman dikkatli olmalı ve kendimizi muhtemel sorunlardan korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı