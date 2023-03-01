Akşener'den Erdoğan'a: Milleti düpedüz tehdit ettin, hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 45 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A "HELALLİK" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "helallik" çıkışına bugün partisinin grup toplantısında tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milleti düpedüz tehdit ettin, hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun. İlla helallik istiyorsan bizzat gidip vatandaştan isteyeceksin öyle çadır tiyatrolarıyla olmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"61 gün oldu Sayın Erdoğan! Dile kolay, tam 61 gün… Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest" dedi. Akşener, "Sayın Erdoğan söylesene; yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Söylesene kimden, kimlerden korkuyorsun! Söylesene dorumluluktan kaçarak, olanları örtbas edebileceğini mi sanıyorsun?" sorularını sordu; "And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz! Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız!

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Başkent'in göbeğinde; bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden, tam 61 gün geçti. Aşağılık bir suikastın, faillerinin ellerini kollarını sallayarak gezdiği ve hiç kimsenin bu hainleri bulmak için kılını bile kıpırdatmadığı tam 61 günü geride bıraktık. Devleti yönetenlerin mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına bir kez daha boyun eğen acizliğiyle tam 61 gün geçirdik. Geçen bu 61 günde; Adaletsizlik, daha da derinleşti. Hukuksuzluk, daha da belirginleşti. Arsızlık daha da normalleşti. Daha önce de bu kürsüden söylemiştim: '14 Mayıs'a kadar, her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım' demiştim. Sinan Ateş'in katillerinin peşini bırakmayacağıma söz vermiştim. Adalet yerini bulana kadar her hafta Sinan Ateş'i hatırlatacağıma söz vermiştim. Bu adaletsizlik karşısında, asla susmayacağıma, söz vermiştim. Nitekim bugün, ben yine bu sözün gereğini yapacağım. Sayın Erdoğan! Peki ya sen? Haksızlığa boyun eğmeğe devam edecek misin? Adaletsizliğe teslim olmaya, devam edecek misin? Vicdansızlığa sahip çıkmaya devam edecek misin? 61 gün oldu Sayın Erdoğan! Dile kolay, tam 61 gün… Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest… Oysa, yargının görevi herkesin bildiği gerçekleri gizlemek değil, o gerçeklere herkesten önce ulaşıp, hakikati ortaya çıkarmaktır. Ancak maalesef katilleri kaçıranlar telefonla, talimat verenler, suçluları koruyup kollayanlar, henüz davada şüpheli bile değil. Sinan Ateş'in ailesinin bildiği gerçekler, yakın çevresinin bildiği gerçekler, hepimizin bildiği gerçekler, henüz daha yargının gündeminde bile değil… Yazıklar olsun!

"ADALET YERİNİ BULANA KADAR UNUTTURMAYACAĞIZ"

Ülkemizi içine hapsettiğin tek adam sisteminde görevini yapabilen tek bir kurum bile kalmadı. Her kurumun amiri de sensin, memuru da sensin, denetçisi de sensin. Hal böyleyken ben de sana soruyorum, Sayın Erdoğan söylesene; yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Söylesene kimden, kimlerden korkuyorsun! Söylesene sorumluluktan kaçarak, olanları örtbas edebileceğini mi sanıyorsun? Eğer öyleyse şimdiden söyleyeyim, çok yanılıyorsun. Çünkü biz adalet yerini bulana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu cinayetin asıl sorumluları ortaya çıkana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Banuçiçek'le, Bengisu'nun, göz yaşları dinene kadar, unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz! Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız!"