Akşener, 6'lı Masadan ayrıldı mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına resti çekmesi, "6'lı Masa'dan kalktı" yorumlarını da beraberinde getirirken, İYİ Partili isimler peş peşe buna yanıt verdi. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız." derken, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı masadaki 5 liderin aksine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Akşener'in, resti çekmesi, "İYİ Parti lideri 6'lı Masa'yı dağıttı." yorumlarını da beraberinde getirdi.

"ÜMİDİN SESİNİ DUYUN DİYEN TARAFTAYIZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti bugün itibarıyla altılı masanın bir paydaşı mı?" sorusuna, "İYİ Parti'yi masaya altı kişinin mutabakatıyla alınacak iradesiyle yani ortak şuur dediğimiz alana teklifini sunuyor. Milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız. 5 parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor, biz altıncı paydaş olarak diyoruz ki millet 'kazanacak aday' diye bu iki belediye başkanını önemsiyor" yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKAN HALA AYNI YERDE DURUYOR"

Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Genel başkan ortak adaya kazanacak adayı ekleyen iradeyi temsil ediyor. Hâlâ aynı yerde duruyor. Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Yani bunu kabul etmiyorsanız milletinize ne diyeceksiniz, nasıl yanıtlayacaksınız. Meral Akşener'in masaya teklifinin, İYİ Parti'nin masaya teklifinin siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz. İYİ Parti bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak. Aynı zamanda bu cevabı millete de takdim edecek.

"MASADAN KALKMADIK"

Masadan kalkmadık, biz aday önerimizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak sunduk. Bunu kamuoyuna açıkladık ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz."

"MASADAN KALKMA GİBİ BİR DURUM YOK"

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın da, "İYİ Parti masadan çekildi mi?" sorusunu, "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" sözleriyle yanıtladı.

"MASADAN BİZ KALKMADIK"

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise şunları söyledi: "Masadan biz kalkmadık. Siz de dinlediniz Meral Hanımı. Yorum sizin."