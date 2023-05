AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Herkesin hak ve hukukunu önceleyeceğiz'

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Erdoğan'a birinci turda desteklerini ortaya koyan aziz vatandaşlarımızın hepsinin, sandık başına giderek ikinci turda da bu iradelerini yenilemelerini özellikle istirham ediyorum. En büyük rakibimiz rehavettir. Asla rehavete kapılmayalım. Rehavet hepimizin kaybedeceği bir sonucu doğurur" açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, özetle şunları söyledi:

"Ortaya çıkan net durum birinci turda görülmüştür. Burada yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalan seçimlerin öbür tarafta yüzde 6'ya varan bir oy oranıyla milletin karşısına her tuşa basarak adeta samimiyetsizliğini, güvensizliğini, ilkesizliğini her geçen gün tekrar ve tekrar deklare eden bir Kılıçdaroğlu. Aslında kimi kamuoyu yaklaşımlarında centilmenlik yapıp, milletin iradesine saygı gösterip kendisinin bu yarıştan çekilmesi gerektiğini ifade edenlerde olmuyor değil. Biz her hal ve şart altında sayın Erdoğan'ın ilkeli yaklaşımları, millete olan güveni bağlamında her zaman milletimizin huzuruna çıkma ve milletimizden desteğimizi alarak yola devam etme ilkemizi hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Milletçe sayın Erdoğan'la beraber 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz.

"HERKESİN HAK VE HUKUKUNU ÖNCELEYECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİM"

İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler, Kılıçdaroğlu'nun birleştirmiş olduğu yamalı bohça ittifakının seçmenleri nezdinde de inanıyorum ki sayın Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta çok büyük bir destekle Türkiye'nin geleceğinden, yavrularımızın geleceğinden emin olmamızdan, birlik ve beraberliğimizden ve Türkiye'nin bir küresel aktör olarak dünya siyaset sahnesinde itibarlı bir ülke olarak yoluna devam etmesinden yana karar vereceğinden bizler eminiz. Bugüne kadar nasıl bütün toplum kesimlerini her bir işçi, çiftçi, memur, emekli, esnaf, sanayici her bir yapıyı her bir katmanı birlik ve beraberlik içerisinde, bütünlük içerisinde kendilerine destekleri vermeye nasıl devam ettiysek; bundan sonra da tüm toplum kesimlerinin alım gücünü artırmaya, refahını yükseltmeye, özgürlüklerimizi genişletmeye dönük demokratikleşme ve kalkınma hamlelerini hiçbir duraksamaya yer vermeden devam ettireceğimizi ve herkesin hak ve hukukunu önceleyeceğimizi belirtmek isterim.

"GELİN HEP BİRLİKTE ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKALIM"

Demokrasiye hep birlikte sahip çıktık, çıkıyoruz ve çıkacağız. Bütün seçmenlerimizin sandık başlarına gitmelerini istirham ediyorum. Bu konuda geleceğimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Vefamızı gösterelim, Erdoğan'a, liderimize hepimizin cumhurbaşkanı olan ve olacak olan cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. Gerçekten sayın cumhurbaşkanımız vefa göstermemizi hak eden bir adanmışlık duygusu içerisinde kendini bu aziz ve asil millete, ülkemizin geleceğine, bölgemizin sulh ve sükün içerisinde bütün bir bölgesel aktör bir bölgesel güç ve küresel anlamda da Türkiye'nin içinde bulunmadığı hiçbir denklemin sağlamasının yapılamayacağı bir noktaya taşıdığı gerçeğinden hareketle gelin hep birlikte Erdoğan'a sahip çıkalım. Kendimize, geleceğimize, yavrularımıza, vatanımıza, devletimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. O nedenle asla rehavete kapılmayalım.

"ASLA REHAVETE KAPILMAYALIM, REHAVET HEPİMİZİN KAYBEDECEĞİ BİR SONUCU DOĞURUR"

Özellikle sayın Erdoğan'a birinci turda desteklerini ortaya koyan aziz vatandaşlarımızın hepsinin sandık başına giderek ikinci turda da bu iradelerini yenilemelerini özellikle istirham ediyorum. En büyük rakibimiz rehavettir. Asla rehavete kapılmayalım. Rehavet hepimizin kaybedeceği bir sonucu doğurur. Erdoğan'a sahip çıktığımızda inşallah hep birlikte öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Çünkü hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Bütün bir millet olarak 81 vilayetiyle 85 milyon insanımızla bir ve beraberiz. 20 yıllık iktidarımız döneminde doğusu batısı, kuzeyi güneyiyle Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmadan Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi birlik ve beraberlikle kucaklayarak, özgürlükleri genişleterek, refahı artırarak bu konuda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir.

"TÜRKİYE YÜZ YILININ LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VEFAMIZI GÖSTERELİM"

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında Türkiye yüz yılına gelin hep beraber sahip çıkalım. Türkiye yüz yılının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a vefamızı gösterelim. Ülkücüsüyle, milli görüşçüsüyle, ulusalcısıyla, Kuvayi-i Milliyecisiyle bütün bir millet kadın ve erkeğiyle, yaşlı, çocuk, genciyle geleceğimiz için bu milli mücadelede, istiklal ve istikbal mücadelesinde hep beraber iradelerimizi, oylarımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da buluşturalım. Çağrımız bunadır. Aziz milletimizin hepsini demokratik şölene büyük bir zafere, herkesin kazanacağı hep birlikte kazanacağımız ve aynı geminin içinde bulunduğumuz gerçeğinden hareketle geminin altını delmek isteyip, gemiyi batırmak isteyenlerin iradesine değil de gemiyi hep beraber sahili selamete kavuşturacak olan tecrübeli kaptana, reise, Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte sahip çıkalım.

"BÜTÜN TOPLUM KESİMLERİNİN REFAHINI, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEP BERABER ARTIRMAYA DEVAM EDELİM"

Biz irademize, mührümüze, geleceğimize, demokrasimize gelin hep beraber sahip çıkalım bütün bir millet olarak Erdoğan'ın yanında yer alalım. Manda ve himayeyi yırtıp atalım. Zenginliğimizi artıralım. Bütün toplum kesimlerinin refahını, özgürlüğünü hep beraber artırmaya devam edelim. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye yeniden büyük Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde gelin değerli gençler hep beraber yepyeni bir dünya kuralım. Daha adil ve merhametli bir dünya Erdoğan'ın vizyonuyla gençlerimizin ortaya koyacağı perspektifle, gayretle, ufukla 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bütün insanlık için hakikaten en önemli gündem olmaya devam ediyor ve edecek.

"FERTLERİMİZİ VE DEVLETİMİZİ ZENGİNLEŞTİREREK 'DURMAK YOK, YOLA DEVAM' DİYECEĞİZ"

Sayın Erdoğan'ın liderliğinde biz milletimizin fertlerini, tüm kesimleri, işçilerimizi, memurlarımızı, BAĞ-KUR'lu, SSK'lı, emekli sandığına tabi bütün emeklilerimizi, esnafımızı, sanayicimizi velhasıl bütünüyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli, yerli ekonomi modelimizi büyüterek fertlerimizi ve devletimizi zenginleştirerek 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Sayın Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta tekrar hep beraber milletimizin tümünün cumhurbaşkanı seçeceğiz. Biz vefamızı göstereceğiz, son kez bizden talep ettiği bu desteği bu millet artan bir oy oranıyla kendisine verecek. Kaldığımız yerden güven ve istikrar ikliminde bütün millet fertlerine kucaklayıcı ve kuşatıcı bir şekilde hizmetler ve eserler üretmeye hep beraber devam edeceğiz.

"SİNAN OĞAN'IN SAYIN ERDOĞAN'A DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLAMASI BÜTÜN MİLLETİMİZ TARAFINDAN İSABETLİ VE FAYDALI BİR AÇIKLAMA OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Sinan Oğan'ın sağduyuyla ve kendi tabanının sesini iletecek şekilde milletin bütün beklentisi yönünde sayın Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması bütün milletimiz tarafından isabetli ve faydalı bir açıklama olarak görülmüştür. Sayın Sinan Oğan'a destek veren seçmenlerimizin gerçekten sayın Erdoğan'a destek vereceği hatta sayın Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasından da sayın Erdoğan'a büyük bir akış olacağı kanaatimi ifade etmek isterim."