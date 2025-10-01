Haberler

AK Partili Yaman: Teröre son 40 yılda 2 trilyon dolar harcandı
Ankara'da TBMM bahçesinde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye'nin 40 yılda teröre harcadığı toplam maliyetin 2 trilyon dolar olduğunu belirtti. Yaman, "Eğer teröre giden bu kaynağı halka, hizmete dönüşmüş olsaydı her şehrimiz ortalama 25 milyar dolar yatırım almış olacaktı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlarken Haberler.com Meclis bahçesinde gerçekleştirdiği canlı yayınlarla gündemin nabzını tutuyor.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konularından biri de AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet olarak terörden çok çektiğimizi belirten Yaman, Türkiye'nin dünün Türkiye'si olmadığını ifade etti. Türkiye'de artık terörden beslenen kaynakların bir anlamı kalmadığını vurgulayan Yaman, Terörsüz Türkiye süreciyle Cumhuriyet tarihinin en önemli süreçlerinden birinden geçtiğimizi söyledi.

"40 YILDA TERÖRÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Yaman, terörün ekonomik maliyetine ilişkin konuştu. Yaman, "Son 40 yılda terör örgütünün, terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 2 trilyon dolar. Bu rakam çok büyük bir rakam. Bunu illere böldüğümüzde yaklaşık 25 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

"BU KAYNAK HALKA GİTSEYDİ HER ŞEHİR 25 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALIRDI"

Teröre giden kaynaklar halka hizmete dönüşseydi her şehrin ortalama 25 milyar dolar yatırım almış olacağını belirten Yaman, "Biz Kocaeli'de çok muhteşem işler yaptık 25-23 yılda. Çok devasa hizmetler yaptık. Yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım aldık Kocaeli'ye. Ortalama Türkiye'de şehirlerimiz 10 milyar dolarlık yatırım aldılar. Eğer teröre giden bu kaynağı halka, hizmete dönüşmüş olsaydı her şehrimiz ortalama 25 milyar dolar yatırım almış olacaktı." dedi.

"KAMUOYU DESTEĞİ DOĞU'DA DAHA YÜKSEK"

Terörsüz Türkiye sürecinde kamuoyu desteğini değerlendiren Yaman, "Kamuoyu desteği Doğu ve Güneydoğu'da çok daha yüksek. Doğu'da oran Batı'ya göre daha yüksek ama yine yüzde 80-85 düzeyinde halkın desteği var. Halk terörden bıkmış artık." diye konuştu. Yaman, yeni yasama döneminin ülkemize güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni etti.

İbrahim Çelik
