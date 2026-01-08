AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Venezuela'da başlayan operasyon bütün bir Latin Amerika'yı etkileyebilir

Ak Parti Gaziantep Milletvekili, TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik hamlesini değerlendirdi. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Şahin, seçilmiş bir devlet başkanının zorla kaçırılmasının sıradan bir ihlal değil, uluslararası hukukun fiilen ortadan kaldırıldığı yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Şahin, bu sürecin yalnızca Venezuela'yı değil tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

"ULUSLARARASI HUKUK RAFA KALDIRILDI, POSTMODERN BİR TRUMP HUKUKU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonu değerlendirirken, yaşananların sıradan bir uluslararası hukuk ihlali olmadığını vurguladı. Şahin, "Bu kez Venezuela'ya yapılan bu operasyonla seçilmiş, meşru bir devlet başkanının ve eşinin bir gece yarısı yatağından alınarak kaçırılması, 2. Dünya Savaşı sonrası rastladığımız sıradan bir ihlal değil; tamamen uluslararası hukukun rafa kaldırıldığı, postmodern bir Amerikan hukukunun, postmodern bir Trump hukukunun ortaya konulduğu yeni bir dönemle yüz yüzeyiz" dedi. Uluslararası hukukun geçmişte de güçlünün lehine işlediğini ancak hiçbir zaman bu denli merkezinden uzaklaşılmadığını ifade etti.

"GÜÇLÜLER İÇİN DÜNYA ARTIK BİR KRALİYET ORMANINA DÖNÜŞTÜ"

Yaşanan sürecin küresel ölçekte tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirten Şahin, bundan sonra uluslararası ilişkilerde hukuk merkezli reflekslerin ortadan kalkacağını söyledi. "Uluslararası hukukun yerini orman hukukunun aldığı bir döneme giriyoruz. Güçlüler için dünya artık istedikleri zaman sürek avına çıktıkları bir kraliyet ormanına dönüşmüş gibi" ifadelerini kullanan Şahin, bu durumun Rusya ve Çin gibi hegemonik güçler için de benzer operasyonların önünü açabileceğini vurguladı. Şahin, "Bu çok güçlü bir emsal oluşturdu. Bundan sonra başka ülkeler de tehdit gördükleri liderleri benzer yöntemlerle ortadan kaldırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"GRÖNLAND BİRİNCİ TEHDİT GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Ali Şahin, "Günümüzün en önemli tehdit kaynaklarının önüne daha önce petrol varken artık o nadir elementler geliyor. Uzay çalışmaları, savunma sanayi ve teknoloji alanında ülkeleri bir anda ileri fırlatabilecek bu rezervlere sahip ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve egemen hegemonik güçler için birinci tehdit konumunda" ifadelerini kullandı. Bu çerçevede dikkat çeken bir örnek veren Şahin, "Bu açıdan baktığımızda Grönland birinci tehdit gibi görünüyor" diyerek, nadir element rezervlerinin küresel güçlerin stratejik önceliklerini belirlediğini söyledi.

"VENEZUELA'DA BAŞLAYAN OPERASYON BÜTÜN BİR LATİN AMERİKA'YI ETKİLEYEBİLİR"

Ali Şahin, Venezuela'nın yıllardır süren siyasi, ekonomik ve sosyal kırılganlığının dış müdahaleler için zemin oluşturduğunu vurguladı. "Venezuela'daki bu kırılganlık, siyasi kırılganlık, ekonomik kırılganlık, sosyal düzensizlik dışarıdaki o sırtlan sürüsünün iştahını kabarttı ve bu sonuçla bizi karşılaştırdı" diyen Şahin, yaşananların yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti. Şahin, Venezuela'nın yalnızca 300 milyar varillik petrol rezerviyle değil, 8 bin ton altın, 400 milyar ton demir cevheri ve güçlü doğal gaz potansiyeliyle de hedef haline geldiğini ifade etti. Bu sürecin bir Andino etkisi yaratarak tüm Latin Amerika'ya yayılabileceği yönünde ciddi beklentiler olduğunu ifade ederek" Venezuela'da başlayan operasyonun bütün bir Latin Amerika'yı etkilemesi mümkün olabilir" dedi.

"VENEZUELA UNUTTURULURKEN GÜNDEM GRÖNLAND'A KAYDIRILIYOR"

Şahin, son dönemde Grönland'ın gündeme taşınmasını da bu çerçevede değerlendirdi. Venezuela'daki gelişmelerin dünya kamuoyunun bilinçaltından uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirten Şahin, "Biraz belki de Venezuela etkisini unutturmak adına dünya kamuoyunun şuur altından Venezuela meselesini sorgulamasını kaldırıp yerine Grönland meselesini koyarak biraz olayla meşgul etmek adına bir anda kendimizi Grönland'da bulduk" ifadelerini kullandı.