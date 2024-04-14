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AK Partili Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma

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Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşınca tepki çeken AK Partili İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sessizliğini bozdu. İlginç bir savunma yapan Bursalı, "İhmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ISTAKOZ PAYLAŞIMININ ARDINDAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Partili bazı isimlerin de tepki gösterdiği Bursalı sessizliğini bozdu.

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunmaAK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

BURSALI'NIN SAVUNMASI ÇOK İLGİNÇ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bursalı ilginç bir savunma yaptı. Bursalı, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın ve Antalya'daki teleferik kazasını unutturmak isteyenlerin gündem değiştirme amacıyla kendisine yüklendiğini savundu.

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma

"KAMUOYUNDA HAKLI TEPKİYE SEBEP OLMUŞTUR"

AK Partili Bursalı şunları söyledi: "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur.

"ÜZÜNTÜM SONSUZDUR"

30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

"NE AMAÇLA BU OLAYI ÇARPITTIKLARINI BİLİYORUZ"

İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım"

AK Partili Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımına ilginç savunma

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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