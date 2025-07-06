AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Bozdağ "'Bugün sandığı getir' diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik erken seçim çağrılarına AK Parti cephesinden dikkat çeken bir yanıt geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ "Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" dedi.

X hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ "Tarihin kaydettiği dünyanın gördüğü en yiğit, en kudretli, iradesi en güçlü ve en cesur liderlerinden biridir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tarih de aziz milletimiz de bunun şahididir. Ayrıca, yarım asrı aşan siyasi ve çeyrek asra yaklaşan iktidar tecrübesiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biridir.

"BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR LİDER TEHDİTTEN KORKAR MI?"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Ak Parti; ülkemize, demokrasimize ve milli iradeye dönük nice saldırıyı püskürtmüş ve nice oyunu bozmuştur. Böylesine güçlü, kudretli ve cesur bir lider tehditten korkar mı? Elbette, hayır. Böylesine güçlü ve cesur bir lideri tehdit etmeye cür'et eden, sadece kendisini gülünç konuma düşürür.

ABD, kimi AB ülkeleri ve soykırımcı İsrail dahil nice ülke, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı iktidardan indirmek için gizli açık nice uğraş verdiler; ama sonuç nafile. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız hâlâ dimdik ayakta ve ülkemizi yönetmeye devam ediyor; ama onu iktidardan indirmek isteyenler ise kaybetmiş olmanın hüznü ile bulmaca çözerek üzüntülerini unutmaya çalışıyorlar.

"SEÇİM SONUÇLARI MÜFTERİLERİ TARTIŞMASIZ TEKZİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan, geldiği her göreve; serbest, genel, rekabetçi, demokratik ve hür seçimlerde sandığa yansımış milli iradeyle seçilmiştir. Bugüne kadar; 3 Cumhurbaşkanı, 7 milletvekili, 5 yerel yönetim ve 3 halk oylaması, olmak üzere toplamda 18 seçimde sandığı milletin önüne koyan ve her seçimde de sandıktan çıkan millet iradesine uyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, "sandığı kaldıracak" demek tartışmasız büyük bir iftiradır. Yapılmış seçim sonuçları, müfterileri tartışmasız tekzip ediyor.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'ı, bugüne kadar 3 Cumhurbaşkanı ve 7 milletvekili seçiminde yenemeyenlerin, 4. Cumhurbaşkanı ve 8. milletvekili seçiminde yenebilmeleri de ham hayaldir. Vakti gelince TBMM, seçimi yenileme kararı alıp, sandığı milletin huzuruna getirecektir. Bugün "sandığı getirin" çağrısı yapan Sayın Özel, inşallah o vakit; "Seçim yenilenirse Sayın Erdoğan, bir daha Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Aday olursa da Cumhurbaşkanı seçimini kaybedebiliriz. O yüzden Sayın Erdoğan'ın adaylığını engellemek için TBMM'nin seçimi yenileme kararına "hayır" demeliyiz." demez. Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz."

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı

AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

seçim olsada söyle güçlü bir aday çıksa da kurtulsak artık sizden.

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Haber YorumlarıKargın Beyi:

Yahu özgür konuştukça batıyorsun sen evvela yolsuzluk iddialarını bi çürüt yolsuzluk olmadıgını ispatla bu işler öyle çorba içerken kamera kapatmaya valiz lerle jammer tasımaya Baklava kutusu viski ye benzemez dem ın desteği olmasa oyun yüzde 25 geçmez sen kıloçdaroglu senden iyiydi yav o deilde biz toplum olarak bu kadar basiretsiz iş bilmez siyaset bilmez kalitesiz ing lerden şundan bundan medet uman vizyonsuz muhalefeti hakediyormıyuz

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Seçim gelmeden tez zamanda defolup gidecekler

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Bu saatten sonra çok zor seçilmesi.Sen işçiyi,emekli sürüm sürüm süründür.Enflasyonun altında inin inim inlet,bunun üstüne hicbir şey olmamış gibi yüzsüzlük yapıp oy iste.

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hele şükür aklı başında biri çıktı

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