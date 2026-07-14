Meclis Komisyonu çocukları dijital risklere karşı koruyacak

AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ile okullarda yaşanan olayların tüm yönleriyle incelendiğini belirterek, bilimsel veriler ışığında çocukların güvenliğini esas alan kapsamlı politika önerilerinin hazırlanacağını söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, 10. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Beyazıt, komisyonun hepimizi derinden yaralayan okul olaylarının bütün yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve özellikle çocukları dijital çağın risklerine karşı koruyacak politika önerilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Beyazıt, komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar kapsamında akademisyenler, sosyologlar, psikologlar, siber güvenlik uzmanları, konfederasyonlar, federasyonlar, dernekler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile oyun ve bilişim alanında faaliyet gösteren kuruluşların temsilcilerinin dinlendiğini belirtti. Beyazıt toplantılarda; okullarda meydana gelen olaylar, okullarda şiddetin nedenleri, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler, Türkiye'de ve dünyada sosyal medya kullanımı, çocuğa yönelik risklerin önlenmesi, dijital oyunlar, dijital bağımlılık, çocukların dijital güvenliği ve korunması başlıklarında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Süreç bütün yönleriyle değerlendiriliyor

Komisyon çalışmalarının yalnızca toplantılarla sınırlı kalmadığını belirten Beyazıt, komisyon üyeleriyle birlikte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da saha incelemeleri gerçekleştirdiklerini, olayların yaşandığı bölgelerde aileler, eğitimciler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek süreci bütün yönleriyle değerlendirdiklerini söyledi.

Kurum ziyaretleri kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelemelerde bulunduklarını belirten Beyazıt, dijital riskler, siber suçlarla mücadele ve çocukların dijital güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldıklarını kaydetti. Komisyonun çalışma takviminin önümüzdeki süreçte de yoğun şekilde devam edeceğini ifade eden Beyazıt, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sosyal medya platformları, film ve dizi yapım şirketleri ile diğer ilgili paydaşları dinleyerek kapsamlı değerlendirmelerini sürdüreceklerini belirtti. Komisyon çalışmalarında elde edilen verilerin, okul olaylarının yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Beyazıt, çocukların psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin istismarı ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkilerinin artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştığını belirten Beyazıt, dijital platformların yalnızca içerik sunan yapılar olmadığını, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını şekillendiren, tercihleri etkileyen ve dikkat ekonomisini yöneten küresel sistemler haline geldiğini ifade etti. Beyazıt, "Mesele yalnızca çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süre değildir. Asıl mesele; çocuklarımızın dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren algoritmik sistemlerin nasıl çalıştığını doğru analiz edebilmek ve buna yönelik etkili politikalar geliştirebilmektir" dedi.

Komisyonun temel yaklaşımının herhangi bir önyargıyla değil; bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saha çalışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekçi, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Beyazıt, amaçlarının çocukların güvenliğini esas alan, aileyi güçlendiren, eğitim kurumlarını destekleyen ve dijital platformlara sorumluluk yükleyen bütüncül politika önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmak olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, hazırlanacak komisyon raporunun yalnızca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara ilişkin tespitler içermeyeceğini; çocukların dijital güvenliği, okul güvenliği, siber zorbalıkla mücadele, dijital bağımlılığın önlenmesi ve dijital platformların sorumluluklarına ilişkin Türkiye'nin geleceğine yön verecek kapsamlı politika önerileri ortaya koyacağını belirterek, Komisyon çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı