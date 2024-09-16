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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden AK Parti MYK toplantısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Erken Seçim' çıkışıyla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı. Çelik, "CHP'nin asıl gündemi şudur; Seçim zamanında yapılacak ancak o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?" dedi.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden toplantı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Erken Seçim' açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK AMA O ZAMAN CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM OLACAK?"

Özgür Bey 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yerel seçim çağrısı yapmayacağını açıklamıştı. Seçimlerin üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Erken seçim açıklamaları, kendilerine ödünç olarak verilen oyları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle hak etmediklerinin bir ifadesidir. Demişti ki; Biz, bize verilen ödünç oylar oldığını biliyoruz. Belediye hizmetleri ile bu oylara layık olacağız. CHP'nin Türkiye'nin temel problemlerini çözecek bir projeleri yok. Helalleşmeden normalleşmeye, normalleşmeden vatandaşa hakaret edene desteğe gelindi. Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na götürecek olan AK Parti'dir. Yine muhalifler kurultay toplayacak deniliyor. CHP açısından asıl gündem erken seçim değil. CHP'de asıl gündem şudur: Seçim zamanında yapılacak ancak o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Ömer Çelik AK Parti

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