AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden toplantı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Erken Seçim' açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle konuştu:

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK AMA O ZAMAN CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM OLACAK?"

Özgür Bey 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yerel seçim çağrısı yapmayacağını açıklamıştı. Seçimlerin üzerinden çok fazla zaman geçmedi. Erken seçim açıklamaları, kendilerine ödünç olarak verilen oyları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle hak etmediklerinin bir ifadesidir. Demişti ki; Biz, bize verilen ödünç oylar oldığını biliyoruz. Belediye hizmetleri ile bu oylara layık olacağız. CHP'nin Türkiye'nin temel problemlerini çözecek bir projeleri yok. Helalleşmeden normalleşmeye, normalleşmeden vatandaşa hakaret edene desteğe gelindi. Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na götürecek olan AK Parti'dir. Yine muhalifler kurultay toplayacak deniliyor. CHP açısından asıl gündem erken seçim değil. CHP'de asıl gündem şudur: Seçim zamanında yapılacak ancak o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?