Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya AK Parti'den sert tepki

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Çelik, Türkiye'nin ve Müslümanların değerlerine yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

"SALDIRIYI VE PROVOKASYONU LANETLİYORUZ"

Çelik, paylaşımlarında şunları söyledi: "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…

"KENDİ DEMOKRASİLERİNİ DE ZEHİRLİYORLAR"

Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar.

"AVRUPA'NIN SAĞDUYULU SİYASETÇİLERİ HAREKETE GEÇMELİ"

Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir."