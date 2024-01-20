AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te duyuracağı İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları resmi açıklamadan önce kulislerde belli olurken listedeki isimler arasında Ak Parti'deki 3 dönem kuralını 4 ismin deldiği görüldü.

Ak Parti'nin kuruluş programında yer alan ancak 2015 Genel Seçimleri itibariyle esnetilen 3 dönemden fazla aday olmama kuralının yerel seçimlerde de uygulanacağı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından açıklanmıştı.

"3 DÖNEM KURALINA AZAMİ UYULACAK" DENMİŞTİ

Yılmaz, konu hakkında "3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'ın açıklamasına karşın AK Parti'nin resmi olmayan İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesinde dört ismin 3 dönem kuralına karşın aday gösterilmesi dikkat çekti. AK Parti'de 3 dönem kuralını delen adaylar şu şekilde:

TEVFİK GÖKSU

2009'daki yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilerek Esenler Belediye Başkanlığı görevine gelen Tevfik Göksu, 2014 ve 2019'daki yerel seçimlerde de seçilme başarısı gösterdi. Esenler Belediye Başkanı Göksu aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekilidir.

MURAT AYDIN

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Murat Aydın; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde ilçedeki belediye başkanlık görevine AK Parti'den devam etti. 2019 yerel seçimlerinde bu kez Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Murat Aydın, 2024 seçimleri için de aday gösterilerek partideki 3 dönem kuralının uygulanmadığı isimler arasında yer aldı.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2009 yerel seçimlerinde seçildiğinde ilçenin ilk belediye başkanı olma ünvanını elde etti. Poyraz, 2014 ve 2019 yıllarında da AK Parti'den aday gösterilerek seçimlerde başarı sağlamıştı.

ŞADİ YAZICI

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Tuzla belediye başkanı seçilen Şadi Yazıcı, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de zafer elde ederek başkanlık görevini sürdürdü.