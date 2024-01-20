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AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu

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AK Parti'de İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları resmi açıklamadan önce kulislere sızarken ortaya çıkan listede 3 dönem seçilme kuralını delen isimler dikkat çekti. Buna göre Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı seçildikleri takdirde başkanlıkta 3 dönemi aşmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te duyuracağı İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları resmi açıklamadan önce kulislerde belli olurken listedeki isimler arasında Ak Parti'deki 3 dönem kuralını 4 ismin deldiği görüldü.

Ak Parti'nin kuruluş programında yer alan ancak 2015 Genel Seçimleri itibariyle esnetilen 3 dönemden fazla aday olmama kuralının yerel seçimlerde de uygulanacağı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından açıklanmıştı.

"3 DÖNEM KURALINA AZAMİ UYULACAK" DENMİŞTİ

Yılmaz, konu hakkında "3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz. O bakımdan belediye seçiminde de azami buna riayet edilecek ama belki istisna olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'ın açıklamasına karşın AK Parti'nin resmi olmayan İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesinde dört ismin 3 dönem kuralına karşın aday gösterilmesi dikkat çekti. AK Parti'de 3 dönem kuralını delen adaylar şu şekilde:

TEVFİK GÖKSU

2009'daki yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilerek Esenler Belediye Başkanlığı görevine gelen Tevfik Göksu, 2014 ve 2019'daki yerel seçimlerde de seçilme başarısı gösterdi. Esenler Belediye Başkanı Göksu aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekilidir.

AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu: Azami uyulacak denmişti

MURAT AYDIN

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Murat Aydın; 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde ilçedeki belediye başkanlık görevine AK Parti'den devam etti. 2019 yerel seçimlerinde bu kez Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilen Murat Aydın, 2024 seçimleri için de aday gösterilerek partideki 3 dönem kuralının uygulanmadığı isimler arasında yer aldı.

AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu: Azami uyulacak denmişti

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2009 yerel seçimlerinde seçildiğinde ilçenin ilk belediye başkanı olma ünvanını elde etti. Poyraz, 2014 ve 2019 yıllarında da AK Parti'den aday gösterilerek seçimlerde başarı sağlamıştı.

AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu: Azami uyulacak denmişti

ŞADİ YAZICI

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Tuzla belediye başkanı seçilen Şadi Yazıcı, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de zafer elde ederek başkanlık görevini sürdürdü.

AK Parti'nin İstanbul adaylarından 3 dönem kuralını delen isimler belli oldu: Azami uyulacak denmişti

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (3)

Osman Tokgonul:

Ya , bunlarda ne kural var ne kanun . Kendileri çalıp kendileri oynuyor . İşin doğrusu , günlük nasıl işlerine geliyorsa onu yapıyorlar . Bu yeni değil her zaman yaptıkları iş bu .

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burak sencanli:

Gönüllerini alması lazım tabi takılmayacaklar hele Esenlerin ki ibb adayı yapmadılar diye gönlünü hoş tutuyorlar :)

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Osman Öner:

Kaybetme korkusu sardı, Rahmetli Kadir Topbaş, Melih Gökçek ile dersini aldı. Ama bu sefer ne yapsalar çok zor emekli cevap verecek

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