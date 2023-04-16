AK Parti'li Turan'dan Gökçeada'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a Bozcaada daveti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Paskalya Bayramı için Gökçeada'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias'ı Bozcaada'ya davet etti. Turan, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'na davette bulunmak istiyorum. Lütfen Bozcaada'ya gelsinler. Burada da Rum vatandaşlarımız var. Burada da onların kilisesi var. Daha geçen ay restorasyonu yaptığımız Çan Kulesi başta olmak üzere çok kıymetli hatıraları var" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine geldi. İskele Meydanı'nda AK Parti İlçe Başkanı Sinem Tabak ve partililer tarafından karşılanan Turan, partisinin ilçe teşkilatının yeni binasının açılışında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili önemli bir karar verdiğini söyleyen Turan, "50 civarında insanımızın öldüğünden yola çıkarak o gün insanları doğuda sokağa çağıran, eyleme çağıran, demokrasi dışı adım atarak bu eylemlerde bir sürü insanın canına mal olmayı sağlayan kişilerin iddianamesi açıklandı. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere o daveti yapanların cezası talep edildi. Ama adam cezaevinden tweet atarak 'Ben o kararı 14 Mayıs'tan sonra yok edeceğim' dedi. Hiçbir 6'lı masa mensubu cevap vermedi. 'Sen nasıl konuşuyorsun, yargı mısın, hakim misin?' demedi. 'Sen nasıl bir özgüven içerisinde bunu söylüyorsun ki hiçbir kurumu, hiçbir yargı mensubunu değerlendirmeden bu ifadeyi söylüyorsun' diyemedi. 6'lı masanın kendine gelmesi lazım. Siyasi polemik olur, kavga olur ama temel değerlerde terör başta olmak üzere sınır güvenliği gibi önemli konularda beraber adım atmak durumundayız" dedi.