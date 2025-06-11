AK Parti'li İnan: TBMM, önümüzdeki süreçte yeni anayasayı milletimize kazandıracak

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, " Türkiye'nin demokratikleşmesi adına yüce Meclisimiz, aziz milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu anayasayı yapma tecrübesine vakıftır. Özellikle 28'inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi de açıkçası çok hızla bu süreci tamamlayacaktır ve önümüzdeki süreçte yeni anayasayı milletimize kazandıracaktır" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İnan, yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan komisyonla ilgili, "Türkiye hamdolsun milletimizin desteğiyle darbeler dönemine ait birçok şeyden kurtuldu. Özellikle son 24 senede yapmış olduğumuz reformlar ve demokratikleşme süreçleri Türkiye'de her türlü darbe kalıntısından kalan izleri ortadan kaldırdı. Fakat bu darbe anayasasıyla yönetilmenin bu millete, 81 ilde yaşayan tüm vatandaşlara bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi adına yüce Meclisimiz, aziz milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bu anayasayı yapma tecrübesine vakıftır. Özellikle 28'inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi de açıkçası çok hızla bu süreci tamamlayacaktır ve önümüzdeki süreçte yeni anayasayı milletimize kazandıracaktır. Gazi Meclisimizin en genç milletvekillerinden birisi olarak bunu açıkçası üzerimize vazife biliyoruz. Özellikle gelecek kuşağa, tüm toplumu kucaklayan bir anayasayı demokratik manada kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu dönem bunu kazandırmak için tüm şartlar açıkçası elverişli; bunu iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

'CHP OYLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ'

İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de "Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, rant dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu konuda yargı üzerine düşen görevi büyük bir sorumlulukla yerine getiriyor. Tabii biz bu konuda bu işin siyasileştirilmesini de doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine düşen bu konuda toplumu derinden rahatsız eden iddialara cevap vermek ve kamuoyunu aydınlatmak ama biz bu süreç başladığından itibaren bağımsız Türk yargımızın hedef haline getirilmesini ve sürekli olayları perdelemeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi tablosu görüyoruz. Bundan vazgeçsinler. Bu işler başladığında, durumlar netlik kazanmamış olabilirdi ama sokakları terörize ederek, çeşitli boykot kampanyaları yaparak, bu işi sulandırmaya ne kadar çalıştıklarını milletimiz çok iyi gördü. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 560 milyarlık bir kaynak var. Burası milletin kaynağı, devletin kaynağı. ve çok büyük bir şekilde istismar edilmiş. ve bu istismar edilmesiyle ilgili delilleri Cumhuriyet Halk Partili yetkililer yargıya sunmuş. Bu konuda geçen üç aylık süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden adam akıllı bir açıklama, bu iddialarla ilgili bir cevap göremiyoruz. Bu konuda milletimiz gerekli bilgilendirmeyi Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerden almadıkça da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi oylarında ciddi bir düşüşü biz araştırmalarımızda ve anketlerde görüyoruz" dedi.

'TÜRK SİYASETİ ADINA YARARLI GÖRMÜYORUM'

İnan, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin, "Biz ülkenin ana muhalefet partisinin yapmış olduğu kongre süreçlerinin böylesine büyük şaibelerle, böylesine büyük iddialarla konuşulmasını elbette demokrasi adına da açıkçası kabul edilebilir bulmuyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları, siyasi partilerdir. Bu konu, ana muhalefet partisinin genel başkan belirleme süreci ve öte yandan yapmış olduğu kongre, bu denli şaibelere karıştıysa şayet en hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturmalıdır. Bu başlıca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren veya o kongrede bulunan delegelerin iradeleri veya bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almış kişilerin aydınlatması gereken temel olaydır ama açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan, bu kolu bacakları ahtapot gibi her tarafa uzanmış yapının Güney Afrika'daki beşinci sınıf partiler gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu denli esir almasını da Türk siyaseti adına açıkçası ben hiç yararlı görmüyorum. İstanbul'a hizmet üretmek yerine, İstanbul'da kronikleşmiş sıkıntılara çözüm üretmek yerine bu kaynakların Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesine harcanmasını da hiç doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'REFORM NİTELİĞİNDE ATACAĞIMIZ ADIMLAR VAR'

İnan, yerel yönetimlerin artık vatandaşa hizmet götürme noktasında yaşadığı kronikleşmiş sıkıntılar olduğunu kaydederek, "Bunu en son biz nerede gördük; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasında doğan krizle biz gördük. Peki, bunun mağduru kim oldu? İzmir'de yaşayan işçiler, gençler, çalışanlar, o şehirde ulaşımını sağlayanlar ve temel belediyecilik hizmetlerini almaktan yoksun bırakılan İzmir'de hemşehrilerimiz oldu. Bu gibi kronik sıkıntıları çözmek adına gerçekten yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi reform niteliğinde atacağımız adımlar var. Bunlarla ilgili konuşmak için şu an çok erken" dedi.

AK PARTİ'DE KAMP DÖNEMİ

İnan, Ak Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Kampı ile ilgili de bilgi vererek, "11-12-13 Temmuz'da istişare ve değerlendirme kampımızın Kızılcahamam'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, 28'inci dönem milletvekillerimiz, partimizin MYK'sı, MKYK'sı ve tüm Bakanlar Kurulumuzla birlikte AK Parti bütün bu şekilde geleneksel kampını gerçekleştirecek. Milletimizin konularını, milletimizin meselelerini masaya kampımızda yatıracak ve ardından da Meclis'imiz inşallah arzu edilen takvimde tatile girdikten sonra, milletvekillerimiz seçim bölgelerine kavuşacaklar. Tabii bu seçim bölgelerine gitmeden önce Cumhurbaşkanımızla ve parti kurmaylarımızla, yetkili organlarımızla yapacağımız istişareler her zaman önümüzdeki süreçte AK Parti'nin istikametini ortaya koyuyor. Tabii bizim en büyük pusulamız milletimiz; milletimiz hangi talepleri, sıkıntıları, şikayetleri bize ilettiyse bu kampta da biz onları masaya yatırıp, etraflıca bu sorunları çözmek için de bu kampı bir vesile kılıp oldukça verimli bir şekilde geçirmeyi de amaçlıyoruz" dedi.

'25'İNCİ YILIMIZDA TÜM MÜJDELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

AK Parti'nin bu 14 Ağustos'ta 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirten İnan, "Önümüzdeki 14 Ağustos'tan itibaren partimizin 25'inci yaşımızı doldurmanın heyecanını, mutluluğunu ve onca yıla dayanan tecrübeyi milletimizle paylaşacağımız bir yıl olacak. 25'inci yılımız özellikle pozitif manada milletimize yönelik tüm müjdelerimizi açıklayacağımız, 25'inci yıl kampanyamızı çok özel bir hazırlığa tabi tutup milletimizle paylaşacağımız bir yıl olacak" diye konuştu. Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bir sıkıntı görünmediğini aktaran İnan, "Örgütün silah bırakma aşamasında sabotaja ve kışkırtmalara da açık olduğunu asla unutmuyoruz. İnce eleyerek, sık dokuyarak, kazasız belasız bugünlere getirdiğimiz sürecin başarısı için hepimizin daha hassas davranması gerekiyor. Biz de bu hassasiyetten uzaklaşmıyoruz" dedi.