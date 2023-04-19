AK Parti'li Akbaşoğlu: Bundan sonra milli ve yerli gazı kullanmaya başlayacağız

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonra milli ve yerli gazı kullanmaya başlayacağız. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin, Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek. Niye, çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek cebimizde kalacak." dedi.

Ak Parti Çankırı seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti iktidarı boyunca Çankırı'ya yapılan hizmetlere değindi. Akbaşoğlu, EYT ve 3600 gösterge başta olmak üzere 5 önemli sorunu çözeceklerinin daha önceden sözünü verdiklerini ve bu sorunları çözdüklerini aktararak, "Biz 5 adım atacağız demiştik mecliste. Bunları gündeme getirmiştik. 2021 Aralık ayında bunları kamuoyuna deklare etmiştik. Asgari ücretle ilgili, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili, 3600 ek göstergeyle ilgili, 500 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili ve nihayetinde de EYT'li kardeşlerimizin problemlerinin çözülmesiyle ilgili adımları atacağımızı kamuoyuna deklare etmiştik. Bu 5 adımın hepsini de elhamdülillah gerçekleştirdik. Hiçbirisi açık kalmadı. Enflasyonun durumuna göre de temmuz ayında asgari ücrete dokunmak, onu artırmak suretiyle gerekli müdahaleleri yaparak, hiçbir toplum kesimimizi enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyacağız. Bu çerçevede bu adımların hepsini gerçekleştirdik. Şimdi 2 ay sonra asgari ücretle ilgili 8 bin 500 lirayı daha yukarılara çıkarmayla ilgili bir irademiz söz konusu. Aynı şekilde memur ve emeklilerle ilgili en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkardık." dedi.

"Bundan sonra yepyeni bir dönemin başladığı müjdesine tanık olacağız. Bu öyle bir muazzam dönem olacak ki bir şahlanış dönemi olacak. Biz geçen sene 100 milyar dolardan daha fazla para verdik doğal gaz ve petrole. Dünyada enerji fiyatlarının artması, bunun gıdaya yansıması, tedarik zincirlerinin kopması ve pandemi gibi zorlukların yaşanması nedeniyle bütün dünyada birtakım sıkıntılar ve bunun Türkiye'ye de yansımaları söz konusu oldu. Bunların hepsini inşallah atlatma noktasına geliyoruz. 710 milyar metreküp doğal gazı, Allah nasip ederse dün itibariyle sisteme entegre ettiler. Bizim mühendislerimiz, bizim evlatlarımız. Yarın hep beraber sembolik olarak bu doğal gaz ateşinin yandığına ve sisteme verildiğine şahit olacağız. Oradan da Filyos'tan her yere doğru inşallah gidecek. Doğuya da kuzeye de güneye de batıya da bütün akslara bu iletim hattından inşallah doğal gaz iletilecek ve bundan sonra milli ve yerli gazı kullanmaya başlayacağız. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin, Çankırı'nın, milletimizin zenginliği demek. Niye, çünkü o milyarlarca dolar dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Asgari ücretliye, çiftçiye, işçiye emekliye memura yansıyacak. Daha fazla maaş imkanı, üretim, istihdam, yatırım, ihracata vesile olacak. Hep beraber Allah'ın izniyle bunun gerçekleştiğine şahit olacağız."