AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Sakarya'da konuştu:

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Allah'ın izniyle milletimizin vereceği güçlü destekle Türkiye'de artık darbe anayasasına son vereceğiz, 12 Eylül darbecilerinin anayasasını tarihe gömeceğiz. Bu milletin iradesiyle yeni ve sivil anayasayı da Allah'ın izniyle yapacağız. Daha güçlü Türkiye'yi, daha güçlü demokrasiyi hep beraber inşallah inşa edeceğiz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında kentte bulunan Gül, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

Daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Gül, ardından Sakarya Üniversitesi'nde gençlerle buluştu, bir kafede masaları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti, soruları yanıtladı.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci Ahlat'ta yaptığı konuşmayla "İç cephemizi güçlendireceğiz." diyerek başlattığını ve bir aşamaya getirdiğini ifade ederek, "Kanun çalışması ortaya kondu ve Meclis'ten geçti. 2 yıldır bu anlamda hamdolsun bir canımız gitmedi, bir anne dahi ağlamadı, bir şehidimiz gelmedi. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Yani anne çocuğunu yitirdiyse, torununu yitirmesin istiyoruz. Gençlerimize terörle mücadelesini başarmış bir ülke olarak terörsüz Türkiye geleceği verelim istiyoruz. Bunun mimarı Cumhurbaşkanı'mız. Güçlü liderliğiyle, kararlı duruşuyla çok önemli bir neticeyi alıyoruz." diye konuştu.

Devletin, terörle mücadeleye ayrılan 1,3 trilyon doları sürecin sonunda üretim ve istihdam olarak vatandaşlara, gençlere aktaracağını dile getiren Gül, Türkiye'nin eğitime, gençlerin istihdamına, fabrikalara, üretime daha fazla pay ayıracağını anlattı.

Bir öğrencinin Terörsüz Türkiye sürecindeki yargılama sisteminin nasıl olacağı ile ilgili soruyu da cevapladı.

Kanun çalışmasında kişilere özel düzenleme yapılmadığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Kişiye özel kanun çıkarılamaz. Kanun geneldir. İlkeleri ortaya koyarsınız. 10 Ağustos'ta Meclis'ten geçirdiğimiz kanunda da ilkeleri koyduk. Bu ilkeler, öldürme fiili, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını gerektiren suçları işlememiş olmak lazım. Bu suçları işlemediyse ilgili kişi başvuru yapacak. Talebi halinde mahkeme inceleyecek, mahkeme dosyasına bakarak eğer bu fiiller yoksa yani, 'adam öldürme, gidin şu karakolu basın' diye talimat verme, bizzat öldürme fiilini yapmasa bile talimatı vermiş olanlar yararlanamayacaklar.

Hakim açacak dosyasına bakacak, hani şu yararlanır, bu yararlanmazdan ziyade ilkeler ortaya konur kanun çıkartılırken ve bu kanunu yaparken de şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir şeyin içerisine girmedik. Gazilerimizi de rahatsız edecek hiçbir tavır ve düzenleme içerisine girmedik. Milletimizin vicdanını rahatsız edecek bir çalışma içerisine girmedik. O yüzden 467 gibi çok güçlü bir destek de oldu. İnşallah Türkiye'nin önünde bu meseleyi çözmüş olacağız."

Gül, kanunun yürürlüğe girdiğini ama kanundan yararlanma işlemlerinin başlatılmadığını belirterek, terör örgütleri PKK ve KCK'nin ve bunlarla bağlantılı tüm yapıların varlığına son vermesi gerektiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin varlığını sona erdireceğini, tüm silah ve mühimmatları teslim edeceğini, teslim ettiğini ve varlığını sona erdirdiğini güvenlik kurumları ve güvenlik birimlerinin tespit edeceğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bu tespiti de Milli Güvenlik Kurulu teyit edecek. Bu teyit de Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ondan sonra bu ertelemeler, soruşturma ve mahkumiyetin infazları ertelenmiş olacak. Dolayısıyla devlet bu konuda da çok güçlü şekilde, terör örgütü 'bıraktık' diyerek değil, bizim istihbarat teşkilatımız, jandarmamız, Milli Savunma Bakanı'mız 'Evet, mağaralar boşaltıldı, silahlar teslim edildi.' diyecek. Ondan sonra bu haklardan yararlanacak. Dolayısıyla kritik eşik, balans da oraya konuldu. Bir daha bunu başka ülkelerde Türkiye'yi zayıflatmak, geriletmek isteyen, canınızı yakmak isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde güçlü tespit ve teyit etme anlamında mekanizması koyduk. Her şey Türkiye'mizin daha güçlü geleceği için, sizlerin daha güçlü geleceği için."

Gül ve beraberindeki heyet ardından Kasım 2025'te Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Akın Karakuş'un ailesine ziyarette bulundu.

"Kapatma davalarıyla önü kesilmeye çalışıldı bu davanın"

Daha sonra Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 79. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Türkiye'nin yeni Türkiye'ye evrilmesi için çok büyük mücadeleler verdiğini, Sakarya'nın bu mücadelede Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'nin kalıntılarında yeni Türkiye'nin doğum sancılarını engellemek vardı. Her şeyi denediler, şiir okudu, cezaevine gönderdiler. Büyük bir sevinçle, 'Artık kurtulduk, Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz bu ülkede.' dediler. Muhtıralarla, darbe girişimleriyle önünü kesmeye çalıştılar. Sandıktan çıkamıyoruz, sokaktan vesayet devşirelim diye vesayetçiler önünü kesmeye çalıştı. Kapatma davalarıyla önü kesilmeye çalışıldı bu davanın. 17-25 darbe girişimleriyle önünü kesmeye çalıştılar. Her yolu denediler. 15 Temmuz'da topuyla tankıyla hep beraber birleşip bir araya geldiler Cumhurbaşkanı'mızı, milleti ve bu milletin davasını engellemeye çalıştılar ama bu milletin adamını Sakarya yalnız bırakmadı, yanında dimdik durdu."

Gül, 250 yılda yapılamayacak işlerin çeyrek asırda yapıldığını dile getirerek, "Davamızın temel yaklaşımı, bir hareketin, davanın mensuplarıyız ve temel yaklaşımımız da Allah'ın rızası ve milletin duasından başka hiçbir talebimiz yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye için yazılan senaryoları, oynanmak istenen oyunları tarihin çöp tenekesine milletin desteğiyle attığını ifade eden Gül, 86 milyon vatandaşı bu ülkenin sahibi yaptıklarını anlattı.

Gül, Erdoğan'ın bu ülkeye ve vatandaşlara öz güven kazandırdığını belirterek, "'Türkiye arabasını, savaş uçağını yapamaz.' diyen anlayıştan 'Biz Türkiye'yiz, büyük devletiz, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye arabasını, savaş gemisini, İHA'sını, KIZILELMA'sını da yapar, bu millet her şeyi yapabilecek güçtedir.' diyen Türkiye'ye hamdolsun ulaştık. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'la, sizlerin de desteğiyle Yeni Türkiye'yi kurdu, inşa etti. Bugün her alanda hamdolsun gerek dış politikada gerekse sağlıktan eğitime, ulaşımdan adalete, emniyete, güvenliğe varıncaya kadar çok büyük hizmetler yapıyoruz." diye konuştu.

"Bu bozuk çağı düzeltecek davaya sahibiz"

Türkiye'nin önünde çok güzel bir gelecek olduğunu belirten Gül, "Bağımsız, daha güçlü ve müreffeh Türkiye'yi kurmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak 25 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. 25 yıldır yaptınız, daha ne yapacaksınız diyenlere, daha bu fragman, daha yeni başladık, Recep Tayyip Erdoğan'la daha yapacak çok işimiz var. Bu milletin milli gelirini 25 bin dolara çıkaracağız, enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gül, milletin sorularını bildiklerini, gün boyunca 16 ilçede vatandaşlarla hemhal olduklarını ve geleceği konuştuklarını dile getirerek, AK Parti olarak daha güçlü Türkiye'yi kurma noktasında yollarına devam ettiklerini anlattı.

Daha adil dünyayı kurma gibi görevlerinin bulunduğunu, bozuk düzeni düzeltecek ruha sahip olduklarını dile getiren Gül, "Bu bozuk çağı düzeltecek davaya sahibiz. Bu bozuk giden dünyayı değiştirecek lidere sahibiz. Cumhurbaşkanı'mız bu hafta sonu New York'a gidiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. Kuralsızlığın, adaletsizliğin olduğu bu dünya artık yoluna devam edemez diyor." şeklinde konuştu.

Gül, Filistin ve dünyadaki mazlumların gördüğü zulmü sona erdirecekleri dünyayı kuruncaya kadar vazifelerinin devam ettiğini belirterek, her vatandaşın her alanda daha güçlü olduğu Türkiye'yi kurarak yollarına devam edeceklerini anlattı.

AK Parti olarak çok önemli işler yaptıklarını, özgürlükler ortaya koyduklarını, başörtülü milletvekilinin TBMM'de milletin iradesini temsil ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunların hepsinin anayasayla güçlü güvence ve teminat altında alınması lazım. O yüzden yeni ve sivil anayasayı yapıncaya kadar da milletimizin önündeki siyasi mücadelemiz tamamlanamamıştır. Allah'ın izniyle milletimizin vereceği güçlü destekle Türkiye'de artık darbe anayasasına son vereceğiz, 12 Eylül darbecilerinin anayasasını tarihe gömeceğiz. Bu milletin iradesiyle yeni ve sivil anayasayı da Allah'ın izniyle yapacağız. Daha güçlü Türkiye'yi, daha güçlü demokrasiyi hep beraber inşallah inşa edeceğiz."

AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün'ün birer konuşma yaptıkları programa, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA