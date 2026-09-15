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Fatih’te 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Fatih’te 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı
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İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Olayın döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi arasında para bozdurma işlemi nedeniyle yaşandığı kaydedilirken, şüphelilerin çatıdan kaçtığı iddia edildi.

Olay Fatih Çemberlitaş'ta bulunan Molla Fenari Mahallesi'nde Sofçuhan İş hanı içindeki saat 14.00 sıralarında Kaya Döviz isimli işyerinde meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin Adnan Aksoy (30), Kadir Aksoy (27) olduğu öğrenildi. Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) isimli kişilerin de yaralandığı kaydedildi. Yapılan incelemelerde; döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandığı ve tartışmanın ardından olayın meydana geldiği kaydedildi. Öte yandan şüphelilerin olayın hemen ardından çatıdan kaçtığı kaçarken de silahını düşürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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