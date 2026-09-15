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Döner bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Döner bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı
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ŞANLIURFA’da, iki grup arasında çıkan, döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan, döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada bazı kadınlar darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar polis gelmeden kaçtı. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga, çevredeki bir binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı, araya girmeye çalışan kadınların da darbedildiği ve bıçakla yaralanan bir kişiye çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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