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İBB duruşmasında çiçekçiden çarpıcı iddia: Parayı yukarıdan istiyorlar

İBB duruşmasında çiçekçiden çarpıcı iddia: Parayı yukarıdan istiyorlar
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İBB davasında mahkemede konuşan iş insanı Ensar Güney çarpıcı itirafta bulundu. Ağaç A.Ş.'ye iş yapan bir çiçekçilik firmasının sahibi olan Günay, alacağına karşılık yüzde 10 ödeme istendiğini söyledi. Parayı isteyen Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın, "Parayı yukarıdan istiyorlar." dediğini öne sürdü.

  • İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'ye iş yapan bir çiçekçilik firmasının sahibi Ensar Güney, satın alma müdürü Ümit Polat'ın alacağına karşılık yüzde 10 ödeme talep ettiğini söyledi.
  • Güney, talep üzerine 35 bin euroyu Ali Sukas'a teslim ettiğini, ardından kendisine yaklaşık 8-10 milyon liralık ödeme yapıldığını belirtti.
  • Güney, yaklaşık 100 milyon liralık alacağı için 15 bin dolar daha verdiğini ve karşılığında 6-8 parça çek aldığını ifade etti.

‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 16’ıncı gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmaya, İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'ye iş yapan bir çiçekçilik firmasının sahibi Ensar Güney'in sözleri damga vurdu.

"ALACAĞIMA KARŞILIK YÜZDE 10 ÖDEME TALEP ETTİLER"

Ensar Güney, Ağaç AŞ’de satın alma müdürü Ümit Polat’ın kendisine alacağına karşılık yüzde 10 ödeme talebiyle geldiğini söyledi. Polat’ın, paranın “yukarıdan istendiğini” aktardığını belirtti. Güney, talep üzerine 35 bin euroyu Ali Sukas’a teslim ettiğini, sonrasında kendisine yaklaşık 8-10 milyon liralık bir ödeme yapıldığını anlattı.

"YUKARIDAN TALEP EDİYORLAR"

Güney, daha sonra yaklaşık 100 milyon liralık alacağı için 15 bin dolar daha götürüp verdiğini söyledi. Bunun ardından kendisine 6-8 parça çek verildiğini anlattı. Savcının “Yukarıdan sıkıştırıyor şeklinde bir söylem oldu mu?” sorusuna Güney, “Yukarıdan talep ediliyor, sıkıştırıyor değil talep ediyor gibi bir şey söyledi” yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com
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