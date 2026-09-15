İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek
Samsunspor'un golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji'nin yeni adresi belli oluyor. Kırmızı-beyazlılar, Çadlı santrforun transferi için Olympiakos ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Mouandilmadji de Yunan ekibiyle el sıkıştı.
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Samsunspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu Marius Mouandilmadji için Olympiakos'tan gelen resmi adım sonuç verdi.
9 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samsunspor ile Olympiakos, Marius Mouandilmadji'nin transferi konusunda 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin 9 milyon euroluk bonservis bedelini 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.
MOUANDILMADJI DE ANLAŞTI
Kulüpler arasındaki anlaşmanın yanı sıra Mouandilmadji'nin de Olympiakos ile kişisel şartlarda el sıkıştığı aktarıldı. Golcü futbolcunun Yunanistan'da yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.