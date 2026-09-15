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Antalya- Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı

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ANTALYA’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, M.A.’dan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya gelen H.Ç., polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, tutuklandı.

ANTALYA'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, M.A.'dan yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya gelen H.Ç., polis ekiplerince suçüstü yakalanarak, tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aradığını söyledi. Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesi göndererek M.A.'nın adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği ve bu yöntemle kendisini baskı altına almaya çalıştığı belirtildi.

Durumdan şüphelenen M.A.'nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görevlilerin nezaretinde M.A. ile şüphelinin görüşmelerine devam edilirken, şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmalar yapıldı.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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