AK Parti Genel Sekreteri İnan, Niğde'de 'vefa iftarı' programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugünlerde çevremizdeki tüm bölgelerde krizler ve çatışmalar var. Türkiye bu bölgenin tam ortasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyor." dedi.

İnan, AK Parti Niğde İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "vefa iftarı" programında yaptığı konuşmada, 7 bölgeyi kucaklayan, siyaset yapan ve 25 yıldır tüm milletin renklerini temsil eden güçlü bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı olduğunu dile getiren İnan, partisinin 25 yıl boyunca başarıya kavuşmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

CHP'li bir kadın milletvekilinin (CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici) eski Türkiye'deki kalıntı ve bayatlamış siyaset tortusunu Meclis kürsüsüne taşıdığını ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Ramazan sofralarımızdan, açmış olduğumuz oruçlardan, çocuklarımızın son zamanlarda söylediği ilahilerden rahatsız olmuş hanımefendi. 'Türkiye'de biz laikliği savunacağız. Laikliği de savunanlar hiç az değil ve sizler de o laikliği savunanlara hesap vereceksiniz.' diyor. Hiç kusura bakma, o eski Türkiye'de kaldı. Bu kadın, 'Yüzde 1 biziz, yüzde 99'la da iktidara gelseler yine seçkin olan ve asıl olan biziz.' diyor. O günler eskide kaldı. Bu millet sana ve senin gibilere hesap vermedi, vermeyeceğiz. Biz AK Parti olarak sadece bu millete hesap veririz. Siz her türlü LGBT pisliğinizi, terbiyesizliğinizi, cadı bayramınızı ve bu milletin değerlerinden uzak her türlü unsuru kamusal alana taşıyacaksınız ve bizim de ramazan etkinliklerimizi yaşamamızdan rahatsız olacaksınız. Hiç kimse kusura bakmasın biz ramazanımızı her türlü kamusal alanda yaşayacağız. Bundan dolayı da çekinmeyeceğiz oruçlarımızı, ibadetimizi ve namazlarımızı toplumun her alanında yaşayacağız."

"Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor"

CHP'nin değişmediğini dile getiren İnan, "Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiğinde olan din ve Müslüman düşmanlığıdır. İslam karşıtlığıdır. Emin olun ki bundan fazlası değildir. Niğde'de, bu teşkilat iftarından Özgür Özel'e seslenmek istiyoruz. Bu yobaz, din, maneviyat düşmanlığı ve vesayet artıklığını temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi vekilinin söylediklerine katılıyor musun, katılmıyor musun? Hiç localardan seyretmesinler, kendilerini sessiz moda almasınlar. Biliyoruz ki bunlar riyakarlar, bunların rahatsızlığı bizim inancımızı ve Müslüman kimliğimizi toplumun her alanında güçlü bir şekilde temsil etmemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresindeki savaş halini herkesin gördüğüne dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Bugünlerde çevremizdeki tüm bölgelerde kriz ve çatışmalar var. Türkiye bu bölgenin tam ortasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyor. Toplumun yüzde 80'i Türkiye'de güvenli bir şekilde kalmamızın esas sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'dır diyor. Toplumun yüzde 80'i Cumhurbaşkanımıza güveniyor ve bu konuda atmış olduğumuz adımların ne kadar önemli olduğunu bugünden görüyor. Türkiye"nin bu güvenli, huzurlu ve güvendiği hatta kavuşması için sınır ötesinde birçok operasyon yaptık. Bugün eğer Türkiye'de herkes huzurla evinde uyuyorsa yapmış olduğumuz savunma sanayindeki yatırımlara borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı duruşuna borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sınır ötesinde yapmış olduğumuz o güçlü, kararlı adımlara borçluyuz. Biz hangi tezkereyi Meclise getirdiysek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o tezkerelere 'hayır' dedi. Libya ve Suriye tezkeresine 'hayır' dedi. Bugün onların 'hayır' dediği birçok meseleyi hamdolsun Meclisimizin gücüyle gösterdik ve bugün 'Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da ne işimiz var?' diyenlere oralarda ne işimiz olduğunu daha net bir şekilde gösteriyoruz."

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önündeki tüm barikatları kaldıracaklarını vurgulayarak, seçimlerde rekor bir oyla tekrar partilerini iktidar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Genel Sekreter Yardımcıları Ceren Tuncer ve Zuhal Bereket Baş, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkur, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ve vatandaşlar katıldı.