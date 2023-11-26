AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette, fabrika yönetimi ve çalışanlarla bir araya gelindi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası'nda Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarla yemekte buluştu.

Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nın 475 bin ton şeker kotasına sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük şeker fabrikası olma konumuna getiren işçi ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber olmaktan gururlandığını aktardı.

Kayseri Şeker Fabrikası'nın takdir edilen ve güvenilen bir kurum olarak nitelendirildiğini kaydeden Büyükkılıç da "Merhum Menderes'i demokrasi şehidi olarak nitelendirirler ama bizim için gurur kaynağı, demokrasi şehidi gerçekten rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun zamanında açılmış olan ve şehrimiz için her zaman gururumuz olan bir kuruluşumuzdur şeker fabrikamız." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ziyarete katıldı.