AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Anayasa Komisyonu olarak, Terörsüz Türkiye süreciyle alakasız bir süreç yürütüyoruz biz şu anda. Bu yürür yürümez, durur durmaz; bundan bağımsız biz yeni, sivil, demokrat bir anayasanın yapımı için uğraş vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yavuz, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamaları sorulan Yavuz, 2018 yılından bu yana ittifak süreçleri ve görüşmelerinin içinde olduğunu belirterek, "Ne AK Parti ne MHP öncelikle kendi partisinin ne kazanacağı üzerinden yaklaşmıyor meseleye, bunu çok net gördüm. Ben, AK Parti ile MHP arasında, Devlet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım. Neden; İki parti de iki lider de, öncelikle millet-memleket meselelerinin mühimser bir halde yaklaşıyor tüm meselelere. O yüzden anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir problemin çıkmayacağını dile getiren Yavuz, "Bu iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak, Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." İfadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi masaya oturup görüşmek için gönderirken hep bize söylediği bir şey var: 'Önce milletin hayrına olanın ne olduğuna bakın ve ona göre süreçleri yürütün; sonra Cumhur İttifakı'nın, sonra AK Parti'nin.' Eğer kimin menfaatinedir diye bir sıralama yapacaksak, önce millet memleket menfaati, sonra Cumhur İttifakı menfaati, sonra da parti menfaati. Biz öyleyken MHP'yi de tam böyle gördük hep o masada." diye konuştu.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na MHP'li milletvekillerinin katılmadığını söylemesi üzerine Yavuz, "Ben oradaki görüntüye, başka yerdeki görüntüye bakmam; ana anlayışa, ana yaklaşıma bakarım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yakın bir zamanda bir görüşme olup olmayacağına yönelik bir soruya Yavuz, "Ben her zaman bir görüşmenin olduğu kanaatindeyim zaten. Çok sık görüşme yapılıyor ve her zaman bir iletişiminin, irtibatın, ilişkinin olduğunu biliyorum. Bütün bunlar konuşuldu diye 'Biz bu konuşulanları boşa çıkartalım diye yarın bir araya gelelim' yaklaşımının sergilenmeyeceğinden eminim. Normal rutin görüşme zamanı gelmişse görüşülecektir." yanıtını verdi.

"CHP'nin yaklaşımı çok riskli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, CHP'nin "Mahkeme kararını tanımıyorum" şeklindeki yaklaşımını eleştirdi.

CHP'nin son zamanlardaki yaklaşımını çok riskli bulduğunu belirten Yavuz, "CHP bu anayasayı doğru bulmayabilir, der ki 'Değişelim bu anayasayı'. Kanunları da doğru bulmayabilir, seçim kanunlarını da doğru bulmayabilir, Siyasi Partiler Yasası'nı da doğru bulmayabilir. 'Değişelim' der, bir fikir ortaya koyar. Biz buna çok açık olduğumuzu da söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın 13 Ocak 2026'ya ertelendiğini hatırlatan Yavuz, bu davanın, "mutlak butlan" diye bilinen davanın dışında ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırılması"ndan dolayı yürüdüğünü söyledi. Yavuz, "'Mutlak butlan' diye meşhur olan davanın reddedilmesi onların işlemediğini göstermiyor. Olayların olması başka bir şey; o olaylara ilişkin mahkum olmak başka bir şey." yorumunu yaptı.

CHP'nin tavrına işaret eden Yavuz, "Muhtemelen biz olsaydık şöyle yapardık; yargı kararına uyardık ve bu anlamda bir yasal eksiklik, bir problem varsa; Meclis'teyiz biz de, onlar da Meclis'te; buna ilişkin nasıl bir çözüm olması gerektiği noktasında da bir yaklaşım ortaya koyardık." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok net yaklaşımı oldu"

CHP'deki kurultay ile ilgili meselelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok net bir yaklaşımı olduğunu ifade eden Yavuz, "Bu konuların açıldığı her noktada Sayın Cumhurbaşkanım 'Bu bizim meselemiz değil, bu yargının ve CHP'nin iç meselesi' dedi. Kurultay vesaire konularını kastederek söylüyorum bunu." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'yı ziyaret etmesine ilişkin açıklaması hatırlatılarak, komisyonda bu konuda bir oylama yapılırsa AK Parti'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine Yavuz, "AK Parti'nin ne yönde oy vereceğine ilişkin bir tartışmanın içinde ben hiç olmadım. Benim olduğum yerde bu hiç konuşulmadı." cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye konusu şu anda Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir. Sayın Devlet Bahçeli'ye atfettiğiniz yaklaşım ve daha önce öngörülerinizin ötesindeki yaklaşımların her biri Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye konusunda niyetinin ne kadar sahih ve ne kadar bu konuda elini taşın altına koyma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki zaten yaklaşımı geçmişten beri belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de terörsüz bir tablo oluşsun, kardeşlik iklimi çok daha derinleşsin, kökleşsin, yerleşsin diye her şeyini ortaya koymuş biri. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Devlet Bahçeli açısından bu iradeyi görmemezlikten gelmemiz gerekir. Terörsüz Türkiye sadece PKK'nın Türkiye'den çıkmasıyla sınırlı bir mesele olmadığını da herkes biliyor. PKK'nın içerideki hali hem dışarıya olan bütün bağlantılarıyla ilgili topyekun bir meseledir. Hatta bu PKK'nın ötesinde bir meseledir."

?"Sivil demokratik bir anayasa"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşünü net şekilde ortaya koyduğunu belirten Yavuz, "Komisyonun kendi inisiyatifi, Cumhur İttifakının ana yaklaşımı ve oradaki duruşu bu işlerin sonucunu belirleyecek." dedi.

AK Parti'nin yeni anayasa komisyonunun toplantılarında Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi açısından hukuki düzenlemelerin görüşülüp görüşülmediğine ilişkin Yavuz, "AK Parti'nin baştan beri en büyük hayallerinden biri, sivil demokratik bir anayasanın Türkiye'de yapılmasıdır. Tamamen bu süreçten bağımsız bir yaklaşım ve bağımsız bir çalışmadır bu çalışma. Terörsüz Türkiye resmi bu şekliyle ortaya çıkmamış olsaydı bile biz bu çalışmayı böyle yürütecektik." diye konuştu.

Yavuz, "Anayasa Komisyonu olarak terörsüz Türkiye süreciyle alakasız bir süreç yürütüyoruz biz şu anda. Bu yürür yürümez, durur durmaz; bundan bağımsız biz yeni, sivil, demokrat bir anayasanın yapımı için uğraş vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Biz anayasa yapmıyoruz; biz partinin düşüncesini netleştirmeye çalışıyoruz." diyen Yavuz, iyi bir mutfak çalışması yaptıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Fırsat bulduğumuz noktada yeni, sivil, demokrat milletin kendi anayasasını ortaya koyacağız ama bunu milletle yapacağız. Bütün partilerle, milletle oturacağız. Biz şu anda kendi içimize kendi mutfak çalışmamızı yapıyoruz. Yoksa 'Alın size bir anayasa bu bizim anayasamızdır, herkes ona uysun' gibi bir yaklaşımımız olmayacak." diye konuştu.

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarının ne zaman biteceğine ilişkin bir soruya Yavuz, "Meclis'te böyle bir tablo oluştu dedikleri an bizim parti içindeki çalışmaları şu anda tamamlayabilecek haldeyiz. Otururuz ilk gün akşama kadar bu işi diğer partilerle ve diğer kesimlerle oturmaya hazır hale getirdik diyebileceğimiz bir tablo var." yanıtını verdi.

Anayasanın nasıl değiştirileceğine ilişkin soruya Yavuz, "Sil baştan bir anayasa sadece bir istisnayla; yani o ilk 4 maddeyi tartışmanın Türkiye'nin hayrına olmayacağı noktasında bir fikir var." cevabını verdi.

Yavuz cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben seçimlerin 2028'de olacağını düşünüyorum. Ben kanaatimi net söylüyorum. Verilmiş bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığına ilişkin bir tablo oluşmasına katkı sağlayacak şekilde Meclis'in bir karar vermesini umuyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama bunun için 2027'de o seçimi yapması gerekmiyor. Bir hafta önceye de alsa olur. Bir hafta, iki hafta, bir ay olur. O yüzden 2028 diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun seçimi almak üzerine bir yaklaşım sergilemediğini kaydeden Yavuz, Erdoğan'ın bir seferinde "Biz ilkelerimizle geldik, gideceksek ilkelerimizle gidelim" dediğini anlattı.

Ali İhsan Yavuz, 2019 İstanbul seçimlerinde yaşadıkları bir olayı şöyle anlattı:

"2019 İstanbul seçimleri Sayın Cumhurbaşkanımız oturuyor, biz de Binali Bey'le onun yanındayız. Birisi dedi ki 'Suriyeliler konusu siyaseten seçimlerde bizi çok etkileyen bir konu oldu. Sizin bir an önce Suriyelileri göndereceğiz diye açıklama yapmanız lazım.' Bu basına kapalı bir toplantıda oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir an bile düşünmedi ve direkt mikrofonu alarak dedi ki 'Biz Suriyeliler ölmesin diye kapıları açtık. Varil bombaları altında can vermesin diye. Biz insanlık görevimizi, komşuluk görevimizi yaptık. Eğer biz açmasaydık öleceklerdi. Ben şimdi bu konuyu siyasete alet etmem, kardeşim. Değil İstanbul seçimlerini, bütün Türkiye'nin seçimlerini kaybedecek olduğumu da bilsem ben Allah'ın gücüne gidecek böyle bir şey söylemem. Çünkü bu insanlık vazifemizi siyasete alet etmek anlamına gelir. Bu Allah'ın gücüne gider. Allah'ın gücüne gidecek böyle bir işi yapmaktansa değil İstanbul seçimlerini bütün Türkiye'nin seçimlerini kaybederim daha iyi' dedi. Biz şimdi ne yapacaksak işimizi böyle yapacağız."