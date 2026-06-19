Haberler

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı

Survivor'da büyük finalin adı belli oldu! Nagehan şampiyonluk yarışında yerini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 2026'da aylar süren mücadelede artık sona gelindi. Büyük final öncesi oynanan kritik oyunlar ve düelloların ardından şampiyonluk için yarışacak iki isim belli oldu. İlk final biletini Mert Nobre alırken, Nagehan Karadere ile Ramazan arasında nefes kesen mücadelede kazanan son sayıda belli oldu. Rakibini 10-9 mağlup eden Nagehan, adını finale yazdırarak şampiyonluk yarışında yerini aldı.

  • Survivor 2026'nın ilk finalisti Mert Nobre oldu.
  • Nagehan Karadere, Ramazan'ı 10-9 yenerek ikinci finalist oldu.
  • Büyük finalde Mert Nobre ile Nagehan Karadere karşılaşacak.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında aylar süren zorlu maratonun ardından büyük finale kalan isimler netleşti. 1 Ocak'ta başlayan ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmada final heyecanı doruğa çıktı. Büyük final öncesinde oynanan son mücadelelerin ardından şampiyonluk için yarışacak iki isim belli oldu.

Survivor 2026'nın ilk finalisti, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Mert Nobre oldu. Kritik mücadeleyi kazanarak adını finale yazdıran Mert, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İKİNCİ FİNALİSTİ NAGEHAN - RAMAZAN KAPIŞMASI BELİRLEDİ

Final koltuğu için karşı karşıya gelen Nagehan Karadere ile Ramazan arasındaki mücadele ise geceye damga vurdu. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki yarışmacı da finale kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Nefes kesen düelloda rakibine karşı 10-9'luk üstünlük kuran Nagehan Karadere, Survivor 2026'nın ikinci finalisti olmayı başardı. Son sayıya kadar başa baş geçen mücadele izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SON RANDEVU

Bu sonuçla birlikte Survivor 2026 büyük finalinde Mert Nobre ile Nagehan Karadere karşı karşıya gelecek. Aylar süren zorlu parkurlar, eleme düelloları ve ada hayatının ardından iki başarılı yarışmacı şimdi şampiyonluk kupası için mücadele edecek.

Gözler artık  büyük finale çevrilirken, Survivor 2026'nın şampiyonunun kim olacağı merakla bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti

Büyükşehrin ardından bir belediye daha gitti
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı

ABD'nin kalbinde şok! Dehşet anları kamerada
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama

Test sonucunun çıkmasının ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

İncir çekirdeğini doldurmayacak sebeple çıkan kavga can aldı

Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur

Süper Lig devinden Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt

Gündemi sarsan iddia sonrası beklenen açıklamayı yaptı!
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz