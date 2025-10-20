AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Kıbrıs'ın Türkiye ilişkilerini, her türlü ilişkilerinden aziz tutacağına inanıyoruz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, " Kıbrıs'ın Türkiye ile ilişkilerini, her türlü diğer ilişkilerinden aziz tutacağına hepimiz inanıyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Kastamonu temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, CHP Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak'ı eleştirerek, "Muhtarlarımızı ziyaret ettiğimizde aslında Kastamonu'nun bir anlamda fotoğrafını çekme şansına da sahip olduk. Muhtarlarımızın Kastamonu'da çeşitli beklentileri dile getirmesine de şahitlik ettik. Bugün geldiğimden bu yana muhtarların çeşitli söylemleri arasında CHP İl Başkanı İlke Karabacak'ın muhtarlara yakışmayacak şekilde hitap ettiğini, onları kendi toplantılarına katılmaya zorladığını duydum. AK Parti'nin topluma yaklaşımıyla CHP'nin topluma yaklaşımı arasında devasa bir farkı tekrar görme şansına sahip oldum. Muhtarlarımıza yönelik kendi toplantılarına katılmaya yönelik baskı kurup sonrasında da o baskıya sonuç alamayınca o insanlara hakaretler etmelerini, küfürler etmelerini ciddiyetle kınıyorum. Kastamonu'nun özellikle ciddi bir kırsal nüfusu, köy nüfusu olması nedeniyle muhtarlar oldukça toplumun önemli bir kısmını temsil ediyor. Bu anlamda onlara yönelik CHP tavrının hoş olmadığını tekrar tekrar dile getirmek isterim" dedi.

"Gazze, muhalif partiler tarafından siyasallaştırılmıştır"

Filistin meselesinin siyasileştirilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Çevremizde savaşa bulaşmamış, iç savaşa tutuşmamış ülke kalmadı gibi. Bunların arasında Türkiye aslında bir istikrar adası gibi duruyor. O istikrar adası gibi durabilmek için de her zaman daha güçlü, daha birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, daha istikrarlı bir siyasi gündemi takip etmeye ihtiyacımız var. Biz, AK Parti olarak aslında baştan itibaren ülkenin istikrarı ve geleceği için bu mimar üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Gazze'de iki yıldır devam eden bir soykırım vardı. O soykırım esnasında biz Türkiye olarak elimizden gelen bütün çabaları Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sergiledik. Maalesef siyasileştirilmemesi gereken konulardan biri olmasına rağmen Gazze, muhalif partiler tarafından siyasallaştırılmıştır. O iki yıllık süre zarfında başta Gazzelilerin durumuna sahip çıkmak yerine meseleyi idare edici açıklamalar yapanlar, süreç esnasında toplumumuzun Gazze hassasiyetini gördükçe sanki kendilerinin de Gazze'ye dair bir hassasiyeti varmış gibi davranmaktan geri durmadılar. Mesela 'Hamas bir terör örgütüdür' diyen Özgür Özel, iki yılın sonunda İsrail'i açıktan suçlayabilme cesaretini gösterdi. Ama bunlar da yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye yönelik Gazze hassasiyetini sorgulayıcı ifadeler kullanmaya devam ettiler. Biz, onlara bunun doğru bir siyaset yapma biçimi olmadığını uzun süredir anlatmaya çalıştık. Ama görüldüğü gibi cevabı aslında uluslararası arenadan geldi. Gazze üzerine bugün bir ateşkes anlaşması imzalandı. 'Türkiye ne yapıyor, Türkiye ne yaptı' diyenler, Türkiye'nin iki yıl boyunca yaptıklarını görmeyenler veya görmezden gelenler, iki yılın sonunda ateşkes anlaşmasını imzalayan taraflardan birinin Türkiye olduğunu gördüklerinde umarım utanacak kadar hassasiyet sahibi insanlardır. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi temsilen uluslararası arenada, Gazze'yi baştan itibaren en samimiyetle ve en güçlü seda ile savunan liderlerin başında gelmiştir. O nedenle Gazze'de bir anlaşma yapılırken Türkiye'yi dışlayan bir anlaşma yapılamazdı. O nedenle Cumhurbaşkanımız, Gazze anlaşmasını imzalayan dört devlet başkanından birisidir. Gördüğünüz gibi o toplantıya Avrupa'dan veya dünyanın geri kalanından birçok devlet başkanı davet edildi. Ama Gazze üzerine bir söz söylenecekse, o sözü söyleyen ülkelerin başında Türkiye gelir. Bunu bilen dünya da aslında o anlaşmada Türkiye'nin yeri olması gerektiğini görmüştür. Bunu Türkiye'deki muhalefete de öğretici olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

"Terör örgütü, terörle hiçbir yere varamayacağını en nihayetinde kavramıştır"

Terör meselesinin Türkiye'nin gündeminden kalkacağını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Terör örgütüne tek bir şey söylüyoruz. Ortada bir müzakere, pazarlık gibi bir süreç söz konusu değildir. 'Ey terör örgütü terörle varabileceğin hiç bir yer yoktur, onun için bir an önce silahlarını bırakman senin için de Türkiye için de daha iyi olacaktır. Terörsüz Türkiye temelinde merkezinde bu var. Umuyoruz ki terör örgütü de terörle hiçbir yere varamayacağını en nihayetinde kavramıştır, umuyoruz ki Türkiye'nin ayağında 40-50 yıldır pranga gibi duran terör meselesi artık Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır" şeklinde konuştu.

"KKTC'nin tüm dünya çapında artık tanınırlığa ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik eden Yalçın, "Seçimlerin tüm Kıbrıs halkına Kıbrıs Türklerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İnşallah yeni seçilen yönetimle Türkiye'nin bu zamana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Türkiye ile oldukça başarılı bir ilişki yürütür. Bu ilişkilerin yürütüleceğine biz canı gönülden inanıyoruz. Özellikle seçilen adayın ilk konuşmasında verdiği mesajlar çerçevesinde hem Dışişleri Bakanımıza hem Cumhurbaşkanı Yardımcımıza hem de Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olmasını önemli ve kayda değer buluyoruz. İyi bir açıklama, iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Biz Türkiye olarak Kıbrıs'ı her türlü zor şartta desteklemeye devam etmiş bir devletiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ama Kıbrıs'ın da Türkiye ile ilişkilerini, her türlü diğer ilişkilerinden aziz tutacağına hepimiz inanıyoruz. İnşallah yeni yönetimin de yaklaşımı bu olur diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU