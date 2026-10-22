AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Mardin'de konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ak Parti'nin yerel yönetimlere yönelik reform çalışmasına ilişkin "Ak Parti olarak şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasını, belediyelerin sadece Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından değil, özel denetime de tabi tutulmasını arzu ediyoruz." dedi.

Demir, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zor süreçlerde aldığı kararların Türkiye'nin bölgesel ilişkilerine ve uluslararası konumuna etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözünün ilk başlarda yeterince anlaşılmadığını ancak zamanla dünya gündeminde karşılık bulduğunu ifade eden Demir, "Dünya artık sorguluyor dünya düzenini. Hemen yanı başımızda savaşlar var. Adil değil, güce dayalı oluşturmuş dünya düzeninden dolayı bütün bunları yaşıyoruz ama bunu dünyada sürekli dile getiren ve hiçbir şeyden korkmayan, bunu BM kürsüsünden haykıran tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

"Dünyanın bütün vicdanlı halkını ayağa kaldırdı"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış vahşet ve acıların yaşandığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, dünyada hiç kimsenin henüz bu konuyu konuşamadığı bir dönemde BM kürsüsünde İsrail'in bugüne kadar nasıl toprak işgal ettiğini, Siyonist İsrail'in milleti nasıl evinden, yurdundan ettiğini haritalar üzerinden dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dik ve ilkeli duruşu, dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona sahip çıkması dünyanın bütün vicdanlı halkını ayağa kaldırdı. Yani milletin vicdanına seslendi ve mazlum Filistinli insanların haklı direnişi bütün dünyada karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız nerede mazlum, mağdur ve mahzun insan varsa onların hakkını koruduğu, onlar için konuştuğu ve gücü yettiğinde gereğini yerine getirdiği için sadece ülkemiz için değil, dünyanın da umudu haline gelmiştir."

Demir, AK Parti'de teşkilat mensuplarının milletle sürekli temas halinde olduklarını, vatandaşları dinleyerek onlarla bütünleştiklerini belirterek, teşkilat üyelerinin Cumhurbaşkanının kıymetli yol arkadaşları olduğunu ifade etti.

Millete hizmetin öncelikleri olduğunu dile getiren Demir, "AK Parti, bir davanın ve medeniyet tasavvurunun adıdır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere dünyaya söyleyecek sözü olanların yuvasıdır. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye'yi dünyanın en büyük güçleri arasına sokmaya gayret eden, bölgesel bir güç, küresel bir aktör olması için uğraşanların partisidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin tüm hedeflerini gerçekleştirmesindeki en büyük gücün teşkilatı olduğunu belirten Demir, vatandaşlarla birebir iletişim kurmanın ve hizmetleri anlatmanın önemini vurguladı.

Demir, ülkede savunma sanayisinden sağlığa, altyapıdan ulaştırmaya kadar birçok alanda önemli başarılara imza atıldığını belirterek, bu başarıların temelinde yerel yönetimlerin olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin yerel yönetimlere yönelik reform çalışması

Demir, AK Parti'nin yerel yönetimlere yönelik reform çalışmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Belediyelerdeki sıkıntıların önüne geçebilmek, belediyeleri maddi yönden destekleyebilmek için uzun süredir AK Parti olarak çalışıyoruz. Bunu yaparken dünyadaki tüm belediyeleri inceledik. Dünyadaki belediyelerin gelirlerine baktık. Belediyelerin borçlarının denetimi nasıl yapılıyor, bunları araştırdık. Dünyada imar ve yapı denetiminin nasıl yapıldığını inceledik. Aslında Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgili hukuk, kanun ve mevzuat açısından son derece gelişmiş bir sistemimiz var. Batıdaki önemli devletlerin çalışmalarını mukayese ediyoruz. Dünyadaki belediye şirketleri, meclis üyeleri, imar planı bütünlüğü ve imar planı değişiklikleriyle ilgili de bir çalışma yaptık. Neticede bütün çalışmalarımızı 5 başlık altında topladık. Bunlardan biri 'yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim'. Şu anda ülkenin en fazla ihtiyacı olduğu bir başlık. İkincisi 'yerel yönetim modelinin geliştirilmesi'. Yerel yönetim modelinde il, ilçeler, büyükşehirler yetki karmaşası var. Yetki dağılımında problemler var. Yeniden bir çalışması yapılması gerekiyor. Onlarla ilgili bir çalışma var. Üçüncüsü 'yerel yönetimlerin mali yapısı'. Şimdi belediyelerimiz sınırlı imkanlarla sınırsız taleplerin karşılandığı bir yer. Bunların yeniden yapılanmasıyla ilgili belediye harcamalarının bir kısmının karşılanmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. Dördüncüsü 'yerel yönetimlerde yeni uygulamalar'. İki seçim arasındaki sürede belediye meclislerinin aldığı kararların vatandaş tarafından sorgulanması var. Katılımcı demokrasiyi öne çıkarmanın gayreti var bu çalışmalarda. Beşincisi de 'imar ve planlama'. İmar ve çevre düzeni planlarına müdahalenin yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma var."

"Belediyelerin özel denetime de tabi tutulmasını arzu ediyoruz"

Demir, "AK Parti olarak şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılmasını arzu ediyoruz. Belediyelere özel bağımsız denetimlerin getirilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Belediyelerin sadece Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından değil, özel denetime de tabi tutulmasını arzu ediyoruz. Sayıştay denetiminin geliştirilmesi, personel sisteminin iyileştirilmesi ve seçim dönemini aşan borçlanmalarla ilgili çalışmalar var. Belediyelerde gayrimenkul satışlarının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesiyle ilgili de bir çalışma var. Belediyeler için mali izleme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Sadece belediyelerin değil, tüm kamu kurumlarının mali izleme sistemlerine sahip olması gerekiyor. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımızla çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu incelemeler sonucunda riskli belediyeler varsa bunlar kategorize ediliyor. Ekonomik ve mali açıdan çok büyük sıkıntı yaşayan, hizmetlerini sürdüremeyecek durumda olan belediyeler için mali iyileştirme programlarının uygulanması planlanıyor. Seçimden 6 ay veya 1 yıl önce bazı yetkilerin sınırlandırılması ve doğrudan temin ihalelerine ilişkin standartların yeniden gözden geçirilmesi de gündemimizdeki konular arasında. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu da Türkiye'nin her ilinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Mardin'in de bu değerli illerden biri olduğunu söyledi.

Mardin'in inanç değerleriyle ve insanların yıllarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamasıyla önemli bir kent olduğunu dile getiren Eroğlu, "Misafirperverliğiniz, samimiyetiniz, AK Parti'mize olan sevdanız, Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığınız her anlamıyla takdire şayandır. Her geldiğimde Mardin'de bu güzelliği gördüm, dostluğunuzu gördüm. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Eyüp Eroğlu'na katılımları için teşekkür etti.

Toplantıya, AK Partili ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA