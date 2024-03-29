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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kazanacakları illeri tek tek saydı: Hiç beklemediğiniz sürprizler olacak

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, artık sadece saatler kalan yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, partisinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu illeri duyurarak İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'i alacaklarını açıkladı.

Yavuz, tv100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. Yerel seçimlerdeki son düzlükte önemli açıklamalarda bulunan Yavuz, partisinin kazanacağı illeri duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kazanacakları illeri tek tek saydı: Hiç beklemediğiniz sürprizler olacakAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

KAZANACAKLARI İLLERİ TEK TEK SIRALADI

Yavuz, "Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak. Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz."

"CHP İLE HAREKET EDENLER KAYBEDECEK"

Ali İhsan Yavuz, CHP ve DEM Parti hakkında da açıklamalarda bulundu. Yavuz, "CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM'in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP'nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM'i tanıyoruz, biz HDP-DEM'in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz. Yani DEM Türkiye'nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP'ninde tamamen DEM'leşmeye başladığı için TBMM'de alınan birtakım kararlarda yine DEM'in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük." dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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Yorumlar (15)

Es Es:

İstanbul'u Ankara'yı İzmir'i unutun onlar gitti şimdiden bil

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Nuri Aga:

81 ilden 80 i alsa bile İzmir olmaz gibi.

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Sansasyonel Salvo:

Hiçbir şey olmadıysa , illaki kazanacağız . Durmak yok , yola devam . Yolun sonu KAOS .

57
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Umut Mergen:

HİÇ BIRŞEY OLMAMIŞ OLSA DAHI KESINLIKLE BIRŞEYLER OLDU ????

58
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Adıyamanlı Kutalmış :

Hiç birşey olmadıysa, birşey oldu hadi hayırlısı inşallah...

38
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Fatih Akdag:

İzmir mi? ??????

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Gh Tgv:

Bu mu akpnin agir topu. Hic birsey olmasada bir sey olmustur diyen ileri zeka. Unutulmaz.

28
3
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Oktay Dede:

Tabi canım bunu hatırlamıyorum diyen insanı destekleyen sizlermi diyorsunuz ??????

yanıt7
yanıt0
Hasan Sabri Tüçel:

"Hiç bir şey olmamış olsa bile bir şeyler oldu" diyen bu arkadaş, bu sefer "Çok şeyler olmuş olsa bile bir şeyler olmadı" diyecek.

14
2
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Oktay Dede:

Tam aksine hatırlamıyorum diyen ayla güneşi elinde tuttugunu zanneden o zat pazar günü hatırlayacak her şeyi ????

yanıt5
yanıt1
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