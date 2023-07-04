AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Karayolları İnşaatlarını İnceledi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kentte yapımı süren karayolları inşaatlarında inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Dönmez, Eskişehir-Alpu yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden Eskişehir'e yapılan ve planlanan projelerle ilgili geniş kapsamlı bir brifing aldıklarını belirterek, çalışmaları da şantiyelere giderek yerinde incelediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları tarafından son 20 yılda Eskişehir'e tarihinin görmediği büyük yatırımları yaptıklarını ifade eden Milletvekili Dönmez, şunları söyledi:

"Eskişehir'de toplamda 911 kilometrelik bir bölünmüş yol ağımız söz konusu. 2003 yılında 90 kilometre olan bölünmüş yola 228 kilometre ilaveyle 318 kilometreye ulaştırmış olduk. Tek yol olarak kullandığımız kullandığımız yol ağında ise 30 kilometrelik yol ağımıza 11 kilometre ilave etmek suretiyle 41 kilometreye ulaştırmış olduk. Yine, bütümlü sıcak karışım yol çalışması ki son derece kaliteli yoldur bunlar. Orada da 92 kilometreden almış olduğumuz yola 249 kilometre eklemek suretiyle yaklaşık 350 kilometrelere ulaşmış olduk ve son 20 yılda Eskişehir'e yaklaşık 13,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirilmiş oldu. Halihazırda tabii Eskişehir'deki vatandaşlarımızın da merakla beklediği çalışmalar da var. Bunlar başlıca Mihalgazi, Sarıcakaya yolu ve şu anda üzerinde bulunduğumuz Alpu yolu. Burada da ihaleler zaten yıllar içerisinde yapılmıştı. Yükleniciler tespit edildi. Çalışmalar devam ediyor."

Seyitgazi-Afyonkarahisar arasındaki Kırka etabının bitirileceğini kaydeden Milletvekili Dönmez söz konusu yerle alakalı Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye çıktığını, ihale süreci tamamlanmak üzere olduğunu, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde neticeleneceğini belirtti.

Dönmez, "Bursa- Ankara yolu, Eskişehir'den geçiyor. Daha önce Karayollarımız özellikle şehir içine denk gelen kavşak noktalarında bat-çık uygulamasıyla şehir trafiğini rahatlatmıştı. Yine devamında 1-2 bat-çık olabilecek nokta var. Onun da etüt çalışmalarını Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tamamlayacak. Uygun olduğu takdirde tabi imar durumuyla alakalı bazı durumlar da var. Belediyeyle de istişare etmek suretiyle onları da yine programa almış olacağız. Yine Eskişehir kamuoyunun yakından takip ettiği güney çevre yoluyla ilgili olarak da Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgileri aldık. Etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını bize bildirdiler. Programa teklif etmek üzere de ilgili makama arz edildiğinde söylediler. Tabii şehir içi trafiğine bunlar yardımcı olabilir. Ama şehir içi trafiğini sadece kara yolları genel müdürlüğünün çalışmaları ile aşmak mümkün değil." dedi.

Milletvekili Dönmez, her kurumun kendi yetki sorumluluk alanlarının bulunduğuna dikkat çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Zaman zaman belediye yöneticileri ve kamuoyunda Eskişehir'deki bazı kişiler işte bu çevre yolu yapıldığı zaman sanki şehir içi trafiği yüzde yüz çözülecekmiş gibi bir algı üzerinde konuşma yapıyorlar. Bu doğru değil. Daha önce de ifade ettim. Osmangazi Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi çevre yolunun olması halinde şehir içi kent trafiğine ne kadar bir katkı sağlayacağı konusunda detaylı bir fizibilite çalışması, bir teknik rapor hazırlamış. Rektörün bize ifadesi yüzde 16-17 mertebesinde. Yani o çevre yolu yapılmış olsa bile kent içi trafiğine katkısı sadece yüzde 16-17 olacak. Kent içi ulaşımının başta bir master planı çerçevesinde masaya yatırılması gerekiyor. Belki metro gündeme gelebilir. Yol üstü parkların engellenmesi gerekiyor. Yeni yol alanlarının açılması gerekiyor. Çevre yolunun yanında yan yollarla bu rahatlama sağlanabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla belediye bu konuda ciddi somut bir adım atmadı. Atmakta istemiyor. Ama önümüzde bir yerel seçimler var. Bizler de projelerimizi hazırlıyoruz, hazırlayacağız. Kent içi trafiği nasıl çözülür? Bu projeleri Eskişehir'deki kamuoyuyla da paylaşmış olacağız."

Milletvekili Fatih Dönmez'e incelemelerinde AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Murat Özcan ile diğer ilgililer eşlik etti.