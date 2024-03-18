Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun "5 Yılda 55 Vizyon Projesi"nin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Toplam 55 proje vadeden Küçükoğlu, özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, riskli hiçbir bina kalmayana kadar dönüşümün devam edeceğini ifade etti.

İLK 100 GÜN VAATLERİ

Proje tanıtım lansmanı şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve selamalar ile başladı. Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu'nun tecrübeleri ve deneyimlerinin anlatıldığı biyografi filmi gösterildi. Biyografi filminin ardından ilk 100 gün vaatlerinden 5 projenin tanıtım videoları katılımcıların seyrine sunuldu. Bu 5 proje; + 1 KAT Projesi, Yeşilkent-Yeşilvadi Projesi, Avcılar Kent Meydanı, Avcılar Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olarak yer aldı.

LANSMANA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Avcılar'da ikamet eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lansmana, Avcılar Koordinatör Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti İstanbul il Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Saraç, Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı, Avukat Gürkan Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı, Muhammet Nur Kutun ve birçok isim katıldı.

"TEK RİSKLİ BİNA KALMAYANA KADAR DÖNÜŞECEĞİZ"

Abdullah Küçükoğlu'nun takdimleriyle 55 projenin Avcıların geleceği için öneminden bahsedildi. Abdullah Küçükoğlu "Sözümüz Var Avcılar'a" diyerek Avcılar'ı daha yaşanılabilir bir yer yapmak için projeleriyle beraber sözlerini verdi. Küçükoğlu özellikle kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. "Tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşeceğiz. Başkanlığa geldiğim andan itibaren hızlıca Avcılar'ımızı dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"PROJELERİMİZİ GELECEĞİ DÜŞÜNEREK TASARLADIK"

Avcılar için oluşturduğu gelecek vizyonunda projelerini 3 ana başlık altında toplayan Abdullah Küçükoğlu Daha dönüşmüş, daha ulaşılabilir, daha sosyal bir Avcılar vadediyoruz. Bir belediye başkanı şehri 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 50 yıl sonra nasıl olacak düşünmek zorunda. Biz de projelerimizi bunu düşünerek tasarladık."dedi.

Dönüşüm, ulaşım ve yaşam başlığı altında ilan edilen 55 vizyon projesi ise şöyle;