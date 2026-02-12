Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gürlek'i HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri karşıladı.

"ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, son 23 yılda yargı alanında önemli reformlar yapıldığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"GÜVEN TESİS EDEN BİR ADALET TAHKİM EDECEĞİZ"

HSK'nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu vurgulayan Gürlek, "Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"GECİKEN YARGI SÜREÇLERİNİN..."

Hakim ve savcı kökenli olduğunu hatırlatan Gürlek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız."