Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası DEM Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı ile İmralı'da yaptığı ikinci görüşmeden sonra, güvenlik birimleri ile Abdullah Öcalan arasında 'PKK'nın silah bırakması' görüşmelerinin de hız kazandığı belirtildi.

"KISA, AÇIK VE NET" BİR ÇAĞRI OLACAK

Gözler tarihi bir çağrı yapacağı açıklanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çevrilirken, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, İmralı'nın silahların bırakılması ve PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi için "kısa, açık ve net" bir çağrı yapmasının beklendiğini ifade etti.

Öcalan'ın çağrısının 4 adresi olacağı söyleniyor;

1-Kandil ve PKK

2-Suriye'deki PKK-YPG yapılanması

3-DEM Parti

4-Avrupa'daki yapılanma

ÖCALAN TERÖR ÖRGÜTÜNE MEKTUP YAZDI

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Öcalan terör örgütüne hitaben bir mektup yazdı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Güvenlik kaynakları "Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Öcalan'ın çağrısına ilişkin adım atılacak" dedi.

"AF KONUSU HİÇBİR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA AÇILMADI"

Güvenlik kaynaklarına göre, Öcalan örgütün dayatmalarına izin vermiyor ve "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" görüşünde. Görüşmelerde Öcalan'ın bazı taleplerinin olduğu ancak 'Af' konusunun hiçbir şekilde tartışmaya açılmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, örgüt tamamen silah bırakırsa hasta ve yaşlı mahkûmlar için kalan cezalarının ev hapsi olarak tamamlamalarına yönelik düzenleme yapılacağı kaydediliyor. AK Parti kaynakları ise "Burada yapılması gereken şey silahları bırakmaları. Sonra bir eksik varsa bakacağız. Silah bırakmadan ve somut olarak bunu görmeden hiçbir adım atılamayacak" diye konuştu.